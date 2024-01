Challenger Nonthaburi 3 : Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 2 nelle quali

Challenger Nonthaburi 3 – Tabellone Principale – hard

(1) Ajdukovic, Duje vs Travaglia, Stefano

(WC) Chanta, Thanapet vs Qualifier

Onclin, Gauthier vs (Alt) Tabur, Clement

Qualifier vs (7) Gigante, Matteo

(4) Brouwer, Gijs vs Peniston, Ryan

Wu, Tung-Lin vs Lajal, Mark

(WC) Jones, Maximus vs (Alt) Jung, Jason

Dougaz, Aziz vs (6) Sachko, Vitaliy

(5) Svrcina, Dalibor vs Passaro, Francesco

Hsu, Yu Hsiou vs Qualifier

Marie, Jules vs Qualifier

Qualifier vs (3) Shimabukuro, Sho

(8) Bellucci, Mattia vs Oliveira, Goncalo

Novak, Dennis vs (WC) Samrej, Kasidit

Qualifier vs Roca Batalla, Oriol

Harris, Billy vs (2) Hassan, Benjamin

Challenger Nonthaburi 3 – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Moreno De Alboran, Nicolas vs Ayeni, Alafia

Bai, Yan vs (8) Michalski, Daniel

(2) Hong, Seongchan vs (WC) Auytayakul, Siwanat

(WC) Chaiyarin, Credit vs (12) Caruso, Salvatore

(3/Alt) Poullain, Lucas vs (WC) Timangkul, Anapat

(Alt) Hardt, Nick vs (10) Fonio, Giovanni

(4) Sandgren, Tennys vs Uchida, Kaichi

Tseng, Chun-Hsin vs (7) Squire, Henri

(5) Donskoy, Evgeny vs Habib, Hady

Weber, Arthur vs (9) Uchiyama, Yasutaka

(6) Ionel, Nicholas David vs Guinard, Manuel

(WC) Isaro, Pruchya vs (11) Tomic, Bernard

Court B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Arthur Weber vs [9] Yasutaka Uchiyama

2. [4] Tennys Sandgren vs Kaichi Uchida

3. [1] Nicolas Moreno De Alboran vs Alafia Ayeni

4. [WC] Pruchya Isaro vs [11] Bernard Tomic

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chun-Hsin Tseng vs [7] Henri Squire

2. [Alt] Nick Hardt vs [10] Giovanni Fonio

3. Yan Bai vs [8] Daniel Michalski

4. [6] Nicholas David Ionel vs Manuel Guinard