Medvedev cambia stile di vita: “Devo pensare al mio fisico e a chi voglio essere, basta fare nottate ai videogiochi”

Un Daniil Medvedev sereno, rilassato e molto introspettivo si è presentato al Media Day degli Australian Open parlando di vari temi e fornendo spunti di un certo interesse. Il russo, ex n.1 al mondo e due volte finalista nel primo Slam dell’anno (2021, 2022), si è aperto alla stampa in modo franco, annunciando di aver deciso un profondo cambia di rotta. Non solo per il non aver disputato alcun match ufficiale prima degli AO24, ma aver cambiato stile di vita, più attento alle cose “importanti”, al suo fisico e alle sue abitudini, abbandonandone alcune non esattamente in linea con quel che richiede il massimo all’attività agonistica. Ha criticato anche come la serie Break Point lo ha raffigurato, e lo dice senza mezza termini.

“Durante la preseason ho pensato molto alla necessità di modificare aspetti della mia personalità e delle mie abitudini” confessa Medvedev. “Devo concentrarmi molto di più sulle cose veramente importanti della vita e passare meno tempo al telefono e a giocare alle console. Sto pensando molto di più al tennis rispetto a prima, preoccupandomi del mio fisico e riflettendo su che tipo di persona voglio essere. Prima trascorrevo diversi giorni di fila andando a dormire alle 2 del mattino, pur sapendo che non avrei dovuto. Ho deciso di non farlo più”.

Nella vita privata, ma anche in campo Daniil ha intenzione di cambiare l’immagine che fornisce di se stesso: “Voglio bloccare il rumore esterno quando sono in campo e concentrarmi molto di più su me stesso e su ciò che posso controllare. Se lo faccio, sarò meno frustrato. Per quanto riguarda Netflix, non ho visto l’episodio, ma sono sui social media quindi so qual è il punto. Me lo aspettavo, davvero, è Netflix. Le serie non sono la vita reale, non credo che la guarderò perché mi sentirei molto frustrato. Le persone intorno a me sanno come sono realmente. Non penso sia giusto essere ritratto così, non importa quante volte ho fatto cose negative, ma quello che mi è chiaro è che voglio cambiare, voglio maturare. Ho fatto grandi passi in questi ultimi mesi, e sono consapevole che in campo è dove è più difficile controllare le emozioni perché l’adrenalina è a tutta, ma voglio riuscirci. Voglio smettere di fare cose stupide che non mi aiutano come tennista e come persona. Spero che vedremo un nuovo Daniil Medvedev in questa stagione”.

Come Sinner e Alcaraz, anche il moscovita ha scelto di arrivare nello Slam “down under” senza aver disputato alcun match ufficiale. Così motiva la scelta: “Per me aveva sempre funzionato fare una breve preseason e giocare un evento prima di questo torneo, ma quest’anno ho deciso di cambiare. Corri sempre un rischio quando fai qualcosa per la prima volta e so che le prime partite saranno difficili, ma volevo passare del tempo con la mia famiglia e fare una vera vacanza, cosa che non accadeva da quattro anni. L’anno scorso mi sentivo fisicamente e mentalmente esausto dopo gli US Open, sentivo il bisogno di fare qualcosa di diverso. Penso di avere un futuro brillante davanti a me e voglio mostrare il mio miglior tennis in Australia” conclude Daniil.

Il russo è inserito nella parte bassa del tabellone, con diversi match insidiosi all’orizzonte. Ruusuvuori al secondo turno, al terzo Auger-Aliassime o Thiem. Negli ottavi potrebbe trovare il “caldissimo” Dimitrov dell’ultimo periodo, e nei quarti Holger Rune o Hubert Hurkacz. Dei big, Medvedev è sicuramente quello che ha pescato peggio. Lui vuole arrivare fino in fondo, per riuscirci dovrà davvero produrre il suo miglior tennis.

Marco Mazzoni