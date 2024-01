Novak Djokovic si allena senza problemi a Melbourne (Video)

Dopo il modo in cui si è conclusa la sua partecipazione alla United Cup, gli appassionati di tennis sono rimasti con il dubbio a causa dei problemi al polso di Novak Djokovic. Giorni dopo, il serbo ci ha regalato il suo primo allenamento nella Rod Laver Arena, il campo dove cercherà di conquistare il suo undicesimo Open d’Australia nelle prossime settimane. Per ora, le immagini mostrano il balcanico recuperato dai suoi disturbi e già pronto per la competizione, anche se è solo una prima impressione. Speriamo di essere nel giusto, sarebbe la migliore notizia per il torneo.

🇷🇸 Novak Djokovic just had his first practice on Rod Laver Arena, and showed no obvious signs of wrist/forearm pain, which is good news for the tournament.

Looking for an 11th Australian Open title🏆

📸 Simonspong IG

