Open d’Australia 2024: Le teste di serie maschile e femminile e come verranno sorteggiati

L’Open d’Australia 2024 è ormai alle porte e i dettagli su come i grandi favoriti entreranno nel torneo, nonché quali saranno i 32 tennisti, sia nel torneo maschile che in quello femminile, che partiranno come teste di serie, sono già noti. Questo definisce i potenziali scontri che potrebbero verificarsi tra i migliori.

Per vincere un torneo del Grande Slam, molti dettagli devono convergere, e uno dei più rilevanti sono i potenziali rivali che i favoriti possono incontrare. Questo Open d’Australia 2024, che si svolgerà da domenica 14 a domenica 28 gennaio, offrirà grandi emozioni a tutti gli appassionati di tennis, e vale la pena analizzare come il sorteggio dei singoli tabelloni possa influenzare l’andamento dell’evento. Novak Djokovic parte come campione in carica e primo testa di serie, e sa già che non incontrerà Carlos Alcaraz fino a una ipotetica finale. Lo stesso vale per Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, anche se è la bielorussa a cercare di difendere il suo titolo a Melbourne.

Grandi incontri possono darsi fin dai primi turni, con Auger-Aliassime che potrebbe essere il giocatore più pericoloso per i migliori al terzo turno, mentre Korda e Bublik potrebbero sorprendere in un giorno di ispirazione, come già fatto dallo statunitense l’anno scorso battendo Medvedev. Tra i giocatori dal 17° al 24° posto, sia Tiafoe che Davidovich sono candidati a progredire oltre il terzo turno, battendo qualche avversario meglio classificato.

Guardando agli ottavi di finale, Dimitrov è l’avversario da evitare per i primi quattro del ranking, mentre anche Shelton potrebbe creare preoccupazione a Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner. Per quanto riguarda i potenziali accoppiamenti nei quarti di finale, Tsitsipas è attualmente il giocatore più appetibile per un posto in semifinale, ma anche gli altri tre presentano un alto livello di pericolosità, con Zverev che preoccupa di più in caso di incrocio nel suo lato del tabellone.

Come Funzionano i Sorteggi dei Tabelloni in un Grande Slam

Prima di analizzare nel dettaglio la disposizione delle teste di serie in vista del sorteggio dell’Open d’Australia 2024, è utile ricordare come viene organizzato. Un evento di questa portata si compone di 128 tennisti per ogni singolo tabellone, con 32 teste di serie che non possono incrociarsi tra loro fino al terzo turno. Da lì in poi iniziano a prodursi gli scontri potenziali che dipendono dal ranking, con il 3 e il 4 sempre come avversari potenziali del 1 e del 2 in semifinale, determinati tramite sorteggio.

Teste di Serie e Potenziali Scontri per Fase

Terza Turno

– Teste di serie 1-8 possono incrociarsi con 25-32

– Teste di serie 9-16 possono incrociarsi con 17-24

Ottavi di Finale

– Teste di serie 1-4 possono incrociarsi con 13-16

– Teste di serie 5-8 possono incrociarsi con 9-12

Quarti di Finale

– Teste di serie 1-4 possono incrociarsi con 5-8

Ordine delle Teste di Serie nel Torneo Maschile

1. Novak Djokovic 🇷🇸

2. Carlos Alcaraz 🇪🇸

3. Daniil Medvedev 🇷🇺

4. Jannik Sinner 🇮🇹

5. Andrey Rublev 🇷🇺

6. Alexander Zverev 🇩🇪

7. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

8. Holger Rune 🇩🇰

9. Hubert Hurkacz 🇵🇱

10. Álex de Miñaur 🇦🇺

11. Casper Ruud 🇳🇴

12. Taylor Fritz 🇺🇸

13. Grigor Dimitrov 🇧🇬

14. Tommy Paul 🇺🇸

15. Karen Khachanov 🇷🇺

16. Ben Shelton 🇺🇸

17. Frances Tiafoe 🇺🇸

18. Nicolas Jarry 🇨🇱

19. Cameron Norrie 🇬🇧

20. Adrian Mannarino 🇫🇷

21. Ugo Humbert 🇫🇷

22. Francisco Cerúndolo 🇦🇷

23. Alejandro Davidovich 🇪🇸

24. Jan-Lennard Struff 🇩🇪

25. Lorenzo Musetti 🇮🇹

26. Sebastián Báez 🇦🇷

27. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

28. Tallon Griekspoor 🇳🇱

29. Sebastian Korda 🇺🇸

30. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷

31. Alexander Bublik 🇰🇿

32. Jiri Lehecka 🇨🇿

La consistenza delle migliori del mondo in tempi recenti rende meno probabili le sorprese di quanto si potrebbe pensare. Tuttavia, ci sono giocatrici di grande potenziale in posizioni più arretrate di quanto il loro livello suggerisca, come Leylah e Bouzkova, che potrebbero rappresentare un problema per le migliori in uno scontro al terzo turno.

Guardando agli ottavi di finale, una giornata di ispirazione da parte di García potrebbe generare un vero e proprio terremoto nel tabellone, così come Samsonova, una giocatrice imprevedibile con un livello sufficiente per battere chiunque, ma anche una irregolarità che limita le sue possibilità a lungo termine. Tra il 9° e il 12° posto troviamo due vincitrici di Grand Slam come Krejcikova e Ostapenko, e una Zheng in rapida ascesa con buone possibilità di progredire oltre questa fase.

Per quanto riguarda i possibili incroci nei quarti di finale, tutte hanno il livello necessario per creare la sorpresa, ma Swiatek, Sabalenka, Rybakina e Gauff stanno giocando a un livello così elevato che è difficile pensare che, giunte a quel punto, possano essere sconfitte. Jabeur e Vondrousova potrebbero essere le più destabilizzanti in questo scenario ipotetico, ma non si può sottovalutare Pegula e Sakkari. Inoltre, in semifinale, Swiatek si incrocerà con Rybakina o Gauff, mentre l’altra potenziale avversaria di Sabalenka.

Ordine delle Teste di Serie nel Torneo Femminile

1. Iga Swiatek 🇵🇱

2. Aryna Sabalenka 🇧🇾

3. Elena Rybakina 🇰🇿

4. Cori Gauff 🇺🇸

5. Jessica Pegula 🇺🇸

6. Ons Jabeur 🇹🇳

7. Marketa Vondrousova 🇨🇿

8. Maria Sakkari 🇬🇷

9. Barbora Krejcikova 🇨🇿

10. Beatriz Haddad-Maia 🇧🇷

11. Jelena Ostapenko 🇱🇻

12. Qinwen Zheng 🇨🇳

13. Liudmila Samsonova 🇷🇺

14. Daria Kasatkina 🇷🇺

15. Veronika Kudermetova 🇷🇺

16. Caroline García 🇫🇷

17. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

18. Victoria Azarenka 🇧🇾

19. Elina Svitolina 🇺🇦

20. Magda Linette 🇵🇱

21. Donna Vekic 🇭🇷

22. Sorana Cirstea 🇷🇴

23. Anastasia Potapova 🇷🇺

24. Anhelina Kalinina 🇺🇦

25. Elise Mertens 🇧🇪

26. Jasmine Paolini 🇮🇹

27. Emma Navarro 🇺🇸

28. Lesia Tsurenko 🇺🇦

29. Lin Zhu 🇨🇳

30. Wang Xin 🇨🇳

31. Marie Bouzkova 🇨🇿

32. Leylah Fernández 🇨🇦





Federico Di Miele