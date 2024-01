ATP 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Isaac Becroft vs [6] Alejandro Tabilo

2. [3] Alexandre Muller vs Denis Shapovalov

3. [1] Benjamin Bonzi vs [WC] Jack Loutit

4. Alex Michelsen vs [5] Gregoire Barrere

Court 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Taro Daniel vs Patrick Kypson

2. Daniel Elahi Galan vs [8] Constant Lestienne

3. [PR] Jiri Vesely vs [7] Jaume Munar

4. [4] Cristian Garin vs Luca Van Assche