WTA 250 Hobart: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Hobart – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Nadia Podoroska vs (WC) Elysia Bolton

Diana Shnaider vs (8) Yue Yuan

(2) Yulia Putintseva vs Nao Hibino

Kimberly Birrell vs (11) Jaqueline Cristian

(3) Yanina Wickmayer vs (WC) Hao-Ching Chan

Jodie Burrage vs (9) Camila Osorio

(4) Magdalena Frech vs Amarni Banks

Kayla Day vs (7) Viktoriya Tomova

(5) Xiyu Wang vs Zhuoxuan Bai

(WC) Alexandra Bozovic vs (10) Viktorija Golubic

(6) Anna Karolina Schmiedlova vs Tamara Zidansek

(WC) Alana Parnaby vs (12) Linda Fruhvirtova

West Court – ore 01:00

Jodie Burrage vs (9) Camila Osorio Inizio 01:00

(1) Nadia Podoroska vs Elysia Bolton

(2) Yulia Putintseva vs Nao Hibino

(6) Anna Karolina Schmiedlova vs Tamara Zidansek

Court 8 – ore 01:00

Kayla Day vs (7) Viktoriya Tomova Inizio 01:00

(4) Magdalena Frech vs Amarni Banks

Diana Shnaider vs (8) Yue Yuan

(5) Xiyu Wang vs Zhuoxuan Bai Non prima 05:00