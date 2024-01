Ksenia Efremova vince il W15 Monastir, è la più giovane a vincere un torneo di categoria negli ultimi 20 anni

Ksenia Efremova, segnatevi questo nome. La giovane teenager francese ha iniziato alla grande il nuovo anno alla grande segnando una piccola pagina di storia sull’ITF World Tennis Tour con la sua vittoria al W15 Monastir. La quattordicenne è diventata la più giovane vincitrice di un titolo ITF World Tennis Tour negli ultimi 20 anni, dopo essersi qualificata e aver quindi superato tutte le avversarie all’evento tunisino. Efremova ha mostrato una forma smagliante un tennis molto incisivo, grazie al quale ha vinto tutte le sette partite (quali più main draw) in due set, inclusa la finale contro la tedesca Selina Dal.

Con questo successo ottenuto a 14 anni, 8 mesi e 3 giorni, Efremova diventa la quinta tennista più giovane (e la francese più precoce) ad aver vinto un titolo ITF. La più precoce resta Sesil Karatantcheva, con 14 anni, 1 mese e 20 giorni.

Una grande gioia per la giovane tennista, che da anni si allena presso la nota Accademia Mouratoglou nel sud della Francia. “È il mio primo titolo in carriera a Monastir, sono davvero felice di iniziare il 2024 con questa splendida soddisfazione e la voglia di ottenere altri grandi risultati” scrive Ksenia sui social. “È stato indimenticabile ricevere tutti i vostri messaggi e complimenti. Ringrazio il team Mourataglou, i miei coach e tutti coloro che mi aiutano ogni giorno ad essere in forma e in salute, …è solo l’inizio del mio viaggio.” conclude la francese.

Efremova nel 2023 ha vinto due tornei J100, a Varnamo sulla terra battuta, e quindi sul sintetico a Saint Gregorie. È attualmente n.97 ranking junior, ma c’è da aspettarsi che la sua attività si sposterà sempre più sui tornei Pro nonostante la giovane età.