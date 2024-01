WTA 125 Canberra: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

WTA 125 Canberra 🇦🇺 (Australia) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Taylah Prestonvs (2) Nao Hibino

Kaylah McPhee vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidelvs Maya Joint

(6) Yafan Wang vs Harriet Dart Non prima 01:30



Il match deve ancora iniziare

Melisa Ercan / Maya Joint vs Kaylah McPhee / Astra Sharma Non prima 5:30 AM



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 00:00

(3) Oceane Dodin vs Erika Andreeva Inizio 00:00



Il match deve ancora iniziare

Clara Tauson vs Fiona Ferro Non prima 01:30



Il match deve ancora iniziare

Sara Errani / Renata Zarazua vs Alexandra Eala / Laura Pigossi



Il match deve ancora iniziare

Petra Hule / Tina Smith vs (2) Harriet Dart / (2) Anna-Lena Friedsam



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Anna Bondarvs (4) Jodie Burrage

Nuria Parrizas Diaz vs (5) Kamilla Rakhimova



Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva / Anastasia Tikhonova vs (3) Jodie Burrage / (3) Jil Teichmann



Il match deve ancora iniziare