United Cup 2024: I risultati con il dettaglio del Day 4. Vittorie di Australia, Francia, Norvegia e Polonia. Polonia e Australia già ai quarti. Italia ancora in corsa

La United Cup continua a pieno ritmo e con quasi tutti gli scenari ancora aperti! Questo è diventato ancora più evidente dopo che la Francia ha vinto un match sportivamente drammatico sulla Germania, che ha avuto un match point nel doppio misto e se fosse stato sfruttato, la squadra tedesca si sarebbe assicurata la conquista del Gruppo D e il conseguente passaggio ai quarti di finale, ma in questo modo, tutto rimane aperto, con la Francia che ha il coltello dalla parte del manico quando affronterà l’Italia che non è ancora eliminata!

È certo che la storia ha iniziato a delinearsi a favore della Germania, con la vittoria di Alexander Zverev su Adrian Mannarino, per 4-6, 6-4 6-3, prima che Caroline Garcia indossasse la mantella da super donna. La francese ha infatti ribaltato il risultato contro Angelique Kerber, con i parziali 1-6, 6-2 6-2, prima di giocare un ruolo decisivo nel doppio misto al fianco di Edouard Roger-Vasselin, con una vittoria per 7-6(4), 2-6 12-10 contro Kerber e Zverev. Questo significa che la Germania chiude la fase a gironi con un incontro vinto e uno perso, con tre incontri vinti e tre sconfitte. Ora resta da attendere l’esito del match Italia-Francia per capire come si definirà l’ordine, essendo che tutto può ancora accadere, con gli azzurri che ancora sognano la qualificazione, avendo ovviamente però bisogno di battere la Francia.

Per dare un’idea, solo il Gruppo A ha gli scenari completamente già definiti, con la Polonia qualificata al primo posto e sia la Spagna che il Brasile eliminati. La squadra spagnola non ha possibilità di essere la migliore seconda classificata dei gruppi disputati a Perth.

SQUADRE – MISTO: United Cup (Australia 🇦🇺), cemento

00:30 Croazia 🇭🇷 – Norvegia 🇳🇴 1-2

03:00 Polonia 🇵🇱 – Spagna 🇪🇸 2-1

07:30 Francia 🇫🇷 – Germania 🇩🇪 2-1

10:00 USA 🇺🇸 – Australia 🇦🇺 1-2

WTA United Cup Donna Vekic [6] Donna Vekic [6] 7 3 6 Malene Helgo [14] Malene Helgo [14] 5 6 3 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Malene Helgo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Malene Helgo 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Malene Helgo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Malene Helgo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Malene Helgo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Malene Helgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Malene Helgo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Malene Helgo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Malene Helgo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Malene Helgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Malene Helgo 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Malene Helgo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Malene Helgo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Malene Helgo 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1

1. [6] Donna Vekicvs [14] Malene Helgo

2. [6] Borna Coric vs [14] Casper Ruud



ATP United Cup Borna Coric [6] Borna Coric [6] 4 1 Casper Ruud [14] Casper Ruud [14] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [6] Donna Vekic / Ivan Dodig vs [14] Ulrikke Eikeri / Casper Ruud



ATP United Cup Donna Vekic / Ivan Dodig [6] Donna Vekic / Ivan Dodig [6] 2 6 7 Ulrikke Eikeri / Casper Ruud [14] Ulrikke Eikeri / Casper Ruud [14] 6 3 10 Vincitore: Eikeri / Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 U. Eikeri / Ruud 1-0 1-1 ace 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Vekic / Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 U. Eikeri / Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 U. Eikeri / Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 U. Eikeri / Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Vekic / Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 U. Eikeri / Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 U. Eikeri / Ruud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Vekic / Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 U. Eikeri / Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Vekic / Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 U. Eikeri / Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 U. Eikeri / Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Vekic / Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [4] Adrian Mannarino vs [16] Alexander Zverev (non prima ore: 07:30)



ATP United Cup Adrian Mannarino [4] Adrian Mannarino [4] 6 4 3 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 4 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

5. [4] Caroline Garcia vs [16] Angelique Kerber (non prima ore: 09:00)



WTA United Cup Caroline Garcia [4] Caroline Garcia [4] 1 6 6 Angelique Kerber [16] Angelique Kerber [16] 6 2 2 Vincitore: Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Angelique Kerber 15-0 40-0 3-1 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

6. [4] Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin vs [16] Laura Siegemund / Maximilian Marterer



ATP United Cup Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin [4] Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin [4] 7 2 12 Angelique Kerber / Alexander Zverev [16] Angelique Kerber / Alexander Zverev [16] 6 6 10 Vincitore: Garcia / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. Kerber / Zverev 1-0 df 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 ace 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kerber / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 A. Kerber / Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 1-4 → 1-5 C. Garcia / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-3 → 1-4 A. Kerber / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Garcia / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Kerber / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 0-1 → 0-2 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Kerber / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 A. Kerber / Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Kerber / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 C. Garcia / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Kerber / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Garcia / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Kerber / Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Garcia / Roger-Vasselin 40-15 0-1 → 1-1

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Hubert Hurkacz vs [11] Alejandro Davidovich Fokina



ATP United Cup Hubert Hurkacz [1] Hubert Hurkacz [1] 6 3 4 Alejandro Davidovich Fokina [11] Alejandro Davidovich Fokina [11] 3 6 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-5 → 2-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Iga Swiatek vs [11] Sara Sorribes Tormo



WTA United Cup Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 6 6 0 Sara Sorribes Tormo [11] Sara Sorribes Tormo [11] 2 1 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [11] Sara Sorribes Tormo / Alejandro Davidovich Fokina



ATP United Cup Iga Swiatek / Hubert Hurkacz [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz [1] 6 6 Sara Sorribes Tormo / Alejandro Davidovich Fokina [11] Sara Sorribes Tormo / Alejandro Davidovich Fokina [11] 0 0 Vincitore: Swiatek / Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

4. [3] Taylor Fritz vs [15] Alex de Minaur (non prima ore: 10:00)



ATP United Cup Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 4 2 Alex de Minaur [15] Alex de Minaur [15] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

5. [3] Jessica Pegula vs [15] Ajla Tomljanovic



WTA United Cup Jessica Pegula [3] • Jessica Pegula [3] 7 6 0 Ajla Tomljanovic [15] Ajla Tomljanovic [15] 6 3 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

6. [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz vs [15] Storm Hunter / Matthew Ebden



ATP United Cup Jessica Pegula / Rajeev Ram [3] Jessica Pegula / Rajeev Ram [3] 3 1 Storm Hunter / Matthew Ebden [15] Storm Hunter / Matthew Ebden [15] 6 6 Vincitore: Hunter / Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hunter / Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 J. Pegula / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 S. Hunter / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Pegula / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Hunter / Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Pegula / Ram 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Hunter / Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Pegula / Ram 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Hunter / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Pegula / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S. Hunter / Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Pegula / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Hunter / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Pegula / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Hunter / Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 J. Pegula / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Ecco le classifiche aggiornate con le bandiere dei paesi:

**Group A Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇵🇱 Poland | 2-0 | 5-1 | 78.57% | 65.83%

2 | 🇪🇸 Spain | 1-1 | 3-3 | 46.15% | 44.74%

3 | 🇧🇷 Brazil | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 39.52%

**Group B Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇨🇦 Canada | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 53.23%

2 | 🇨🇱 Chile | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 46.77%

3 | 🇬🇷 Greece | – | – | – | –

**Group C Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇦🇺 Australia | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 53.54%

2 | 🇺🇸 United States | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 45.45%

3 | 🇬🇧 Great Britain | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 51.02%

**Group D Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇩🇪 Germany | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 53.85%

2 | 🇫🇷 France | 1-0 | 2-1 | 55.56% | 48.65%

3 | 🇮🇹 Italy | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 43.48%

**Group E Perth**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇨🇳 China | 1-1 | 4-2 | 60.00% | 57.85%

2 | 🇷🇸 Serbia | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 49.06%

3 | 🇨🇿 Czech Republic | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 36.76%

**Group F Sydney**

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

— | — | — | — | — | —

1 | 🇳🇴 Norway | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 51.16%

2 | 🇳🇱 Netherlands | 1-0 | 2-1 | 66.67% | 53.12%

3 | 🇭🇷 Croatia | 0-1 | 1-2 | 37.50% | 44.62%