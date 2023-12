WTA 500 Brisbane: Il Tabellone Principale. Presenze di Trevisan, Giorgi e Bronzetti

WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale (Parte Alta) – hard

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Lucia Bronzetti vs Ashlyn Krueger

Qualifier vs Danielle Collins

Bye vs (15) Lin Zhu

(9) Magda Linette vs Bye

Cristina Bucsa vs Greet Minnen

Ana Bogdan vs Marta Kostyuk

Bye vs (5) Daria Kasatkina

(3) Jelena Ostapenko vs Bye

Peyton Stearns vs Camila Giorgi

(WC) Naomi Osaka vs Tamara Korpatsch

Bye vs (16) Karolina Pliskova

(12) Anhelina Kalinina vs Bye

Qualifier vs Clara Burel

Anna Kalinskaya vs Bernarda Pera

Bye vs (8) Victoria Azarenka

(7) Ekaterina Alexandrovavs ByeQualifier vs Viktoriya TomovaLinda Noskovavs QualifierBye vs (10) Sorana Cirstea

(14) Sofia Kenin vs Bye

(WC) Arina Rodionova vs Martina Trevisan

Diana Shnaider vs Mirra Andreeva

Bye vs (4) Liudmila Samsonova

(6) Veronika Kudermetova vs Bye

Anna Karolina Schmiedlova vs Caroline Dolehide

(WC) Daria Saville vs Qualifier

Bye vs (11) Anastasia Potapova

(13) Elise Mertens vs Bye

Katerina Siniakova vs Sloane Stephens

(WC) Kimberly Birrell vs Qualifier

Bye vs (2) Elena Rybakina