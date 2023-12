ITF World Tennis Masters Tour

Off-season. I riflettori puntati sul mondo del tennis si spengono momentaneamente. Tempo di bilanci, di brevissime vacanze, di qualche ben remunerata esibizione, di preparazione fisica, di rimpasto nei team, ma anche di pianificazione della stagione a venire. Ognuno ha, per così dire, il calendario che si merita e, più si scende in classifica, più risulta complicato prevedere con esattezza i tagli nelle entry list e pertanto il possibile accesso diretto ai tabelloni. Ma non sono solo i professionisti che pianificano la loro stagione, scegliendo fra le decine e decine di tornei che ATP, WTA e ITF offrono, dagli Slam fino ai più sperduti Futures, per non parlare dei tornei nazionali o a squadre, che molti lavoratori della racchetta devono scegliere per arrotondare il bilancio.

C’è anche un’altra categoria di tennisti, lontani dalle ribalte del professionismo, che consulta il calendario facendo la propria piccola pianificazione per il 2024. Mi riferisco ai giocatori del World Tennis Masters Tour, nome pomposo che l’ITF ha scelto per indicare il circuito dei veterani, preferendolo, per motivi di immagine, al precedente Senior Tour. Ho deciso di scrivere questo articoletto perché ho verificato che molti non sanno esattamente di che cosa si tratta e come funziona, e credo di compiere una buona azione (tennistica) spiegandolo brevemente, anche nella speranza di reclutare nuovi accoliti.

Il circuito dei veterani è organizzato per categorie d’età, che scattano ogni 5 anni, dagli over 30 fino agli over 90 (sì, avete letto bene!) e non è richiesto un livello determinato per parteciparvi. Si trovano giocatori eccellenti, a volte alcuni ex pro, ma anche modesti giocatori di circolo che si iscrivono mossi da spirito decubertiano e/o turistico. Sì, perché il calendario di tornei è fittissimo e sparso in ogni angolo dei quattro continenti, e molti scelgono i tornei anche con l’intenzione di conoscere posti nuovi. Allora il veterano o la veterana di turno possono fantasticare, in una fredda sera di dicembre… ad aprile ho una settimana libera…. vediamo un po’… potrei andare in Argentina…. oppure a Mallorca al torneo che si fa nell’accademia di Nadal…oppure in Sudafrica…o in Inghilterra per giocare sull’erba in quel circolo super chic nel quale altrimenti non entrerei mai … e quest’estate potrei fare un paio di tornei in Grecia, così mi faccio anche il mare… Oltre ai giocatori che fanno le cose sul serio e pianificano la stagione con un obiettivo specifico di classifica, ne conosco molti che, da soli, in coppia o con un gruppo di amici, scelgono appunto il pacchetto tennis+turismo, che considero assolutamente vincente. È un modo fantastico per giocare, viaggiare, conoscere gente del posto, spolverare il proprio inglese arrugginito e, soprattutto, fare nuovi amici di tutto il mondo, uniti da una passione comune. Anche perché ogni torneo di solito organizza attività che favoriscono la socializzazione: welcome cocktail, cena sociale, magari qualche visita guidata in centri di interesse turistico, ecc.

Come è organizzato il tour? Esattamente come succede con gli altri circuiti organizzati dall’ITF, ogni settimana ci sono, sparsi per il mondo, vari tornei di diverse categorie che, nel caso del World Tennis Masters Tour, sono MT 100, 200, 400, 700, e 1000, oltre ai campionati del mondo, individuali e a squadre.

In ognuno di questi, compatibilmente con il numero di giocatori iscritti, ci sono tabelloni classici o round robin delle diverse categorie d’età, divisi in maschile e femminile singolare, doppio e doppio misto, tornei di consolazione compresi per chi perde al primo turno. Come dicevo prima, per iscriversi non è necessario un livello o un ranking stabilito, a meno che il numero di iscritti superi le possibilità di assorbimento organizzativo del circolo, nel qual caso si ricorre al filtro della classifica. Il requisito per potersi iscrivere è semplicemente quello di possedere l’lPIN, cioè il codice (gratuito) che si ottiene sul sito dell’ITF, salvo poi pagare naturalmente una quota di iscrizione ad ogni torneo.



(Un video di una tappa giapponese del ITF World Tennis Masters Tour)

L’Italia è ben presente nel calendario, con una quindicina di appuntamenti annuali, senza contare che lo inaugura, proprio il primo gennaio, con un la storica Sanremo Winter Cup. Ed è anche molto ben rappresentata in campo da moltissimi giocatori e giocatrici di grande rilievo nelle diverse categorie, molti dei quali hanno raggiunto la vetta delle classifiche mondiali. Potrei citare molti nomi, ma preferisco non farlo per non rischiare di dimenticarmi di qualcuno, rimandando semmai, per profili, notizie e informazioni del circuito senior italiano al gruppo Facebook “Tennisover”.

Il ranking internazionale, di singolo, doppio e misto, viene aggiornato ogni settimana e, come dicevo prima, comprende categorie d’età dai +30 ai +90. Se non ci credere provate a curiosare e troverete nell’ultimo ranking una cinquantina di ultranovantenni, fra i quali ben quattro italiani. Un caro amico, direttore di un torneo in Spagna, mi raccontò che un anno si iscrisse un giocatore nella categoria +85 ma, pochi giorni prima del suo debutto, lo chiamò per dirgli che, per via di una lesione, era costretto a ritirarsi. Era affranto per non poter giocare, ma anche molto arrabbiato perché… la rinuncia gli avrebbe fatto perdere punti preziosi e posizioni in classifica! L’aneddoto lì per lì mi fece sorridere, ma poi pensai che riuscire ad aver stimoli e obiettivi di questo tipo in un’età così avanzata è come scoprire l’elisir di lunga vita. A proposito: nel ranking di fine anno della categoria +90, si trova, al numero 19, un australiano classe 1923, che ha quindi da poco compiuto 100 anni!!! Si chiama Henry e di cognome fa, ironia della sorte…Young!!!! Che meraviglia e che invidia!

Recenti ricerche dell’American Medical Association Study assicurano che la pratica abituale del tennis allunga di una decina d’anni la vita di una persona, al primo posto dopo il badmington (+6,2), il calcio (+3,7), il nuoto (3,4) e il jogging (+3,2). E se non vi fidate delle statistiche, fidatevi di Henry Young!

Lunga vita al tennis e lunga vita grazie al tennis!

Paolo Silvestri