Da San Marino – Il presidente Forcellini: “Chiudiamo un 2023 intenso ed importante. Già al lavoro per un altro grande San Marino Open”

Con la tradizionale cena degli auguri che si è tenuta ieri sera la Federazione Sammarinese Tennis manda in archivio un 2023 molto intenso dal punto di vista dell’attività agonistica e organizzativa ed è già proiettata al prossimo anno.

A tracciare il bilancio di questi 12 mesi è il presidente Christian Forcellini.

“Il 2023 è stato un anno pieno di impegni – commenta -. È stato l’anno dell’esordio delle nostre ragazze nella Billie Jean King Cup, la competizione a squadre per eccellenza al femminile. Per noi rappresenta una conquista, il raggiungimento di un obiettivo al quale avevamo mirato quando abbiamo avviato il progetto. Nell’equivalente al maschile della manifestazione, la Coppa Davis, quest’anno eravamo inseriti nel gruppo III e sapevamo che le cose sarebbero state più difficili. In più abbiamo partecipato con una squadra diversa da quella che aveva ottenuto la promozione sul campo, per l’assenza di Stefano Galvani e la prematura scomparsa di Simone De Luigi. Qualcosa, dal punto di vista tecnico, abbiamo perso, ma abbiamo onorato comunque l’impegno. L’obiettivo è quello di riconquistare al più presto il gruppo III”.

Nel frattempo si lavora alla base per garantire un futuro roseo alle squadre nazionali.

“La Scuola Federale sta lavorando bene grazie al nostro team di tecnici che si sta sempre più strutturando – prosegue Forcellini -. L’obiettivo è quello di creare un bacino di futuri atleti. Il tennis sta vivendo un momento positivo e di grande attenzione, anche sull’onda dei risultati conquistati da Sinner e dall’Italia. Di riflesso ne stiamo beneficiando anche noi, ma dobbiamo essere bravi a sfruttare questa occasione. Un vivaio ampio significa maggiori possibilità di creare giocatori che possano affezionarsi a questo sport e continuare a praticarlo con buoni risultati. Nel frattempo, ci sono giovani atleti che stanno crescendo molto bene, come per esempio Serena Pellandra, che si è messa in grande evidenza quest’anno”.

Anche per beach tennis e padel è stato un anno importante.

“Al beach tennis va, anche quest’anno, un plauso – continua il presidente -. Quest’anno Alice Grandi e Marika Colonna hanno centrato individualmente ottimi risultati e siamo andati veramente ad un passo dalla qualificazione ai World Beach Games, manifestazione che poi è stata annullata. I nostri nazionali hanno partecipato ai Mediterranean Beach Games e agli Europei, anche per loro è stata una stagione molto ricca. Per quanto riguarda il padel, invece, per la prima volta abbiamo partecipato agli European Games con la coppia Berardi – Forcellini ed è stato un buon viatico, con la speranza che anche questo movimento possa consolidarsi e sfornare sempre più giocatori per partecipare alle manifestazioni internazionali”.

Un capitolo importante è anche quello delle manifestazioni organizzate.

“Quest’anno siamo stati impegnati nell’organizzazione del torneo ITF Under 18, una tappa importante e ormai consolidata, giunta alla decima edizione – spiega Forcellini – e, soprattutto, è stato l’anno del trentennale degli Internazionali di Tennis San Marino Open. È stata una delle edizioni più belle di sempre e il pubblico ci ha premiato con una grande partecipazione, anche in questa parte trainata dalla grande visibilità di cui il tennis sta beneficiando nell’ultimo periodo ed anche dalla presenza di Fognini. La presenza di Sky, che per la prima volta ha trasmesso un Challenger, ci ha dato ulteriore visibilità”.

Per il 2024 la Federazione ha ben chiari i propri obiettivi.

“A livello agonistico puntiamo a fare bella figura nelle manifestazioni internazionali a cui prenderemo parte: Coppa Davis, Billie Jean King Cup ed Europei di beach tennis. Siamo già al lavoro per organizzare un’altra grande edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, che si terranno dal 29 luglio al 4 agosto. Abbiamo puntato a confermare la stessa settimana perché, oltre ad essere quella tradizionale, coinciderà con la prima settimana delle Olimpiadi, il che significa che, a parte i primi giocatori al mondo che saranno impegnati a Parigi, non avremo concorrenza da parte di tornei Atp, ma ci saranno soltanto Challenger ed il nostro è uno di quelli di livello più alto. Una collocazione, dunque, strategica”.