Matteo Berrettini riparte con Roig, quali prospettive? L’editoriale di Marco Mazzoni

Dopo l’ennesimo brutto e sfortunato infortunio patito a US Open, Matteo Berrettini si è preso il resto del 2023 per guarire la lesione e ritornare in campo senza fretta, pensando a un recupero ottimale. È stato costretto anche a rinunciare alla Finale di Davis Cup come giocatore, sostenendo il team azzurro a Malaga in panchina. In ottobre la separazione a sorpresa con il coach di una vita, Vincenzo Santopadre. È di pochi giorni l’indiscrezione della scelta di Francisco Roig come allenatore per ripartire nel 2024.

Marco Mazzoni ne parla nell’editoriale di Livetennis.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI