Ecco tutti i partecipanti al Kooyong Classic. Sarà il primo torneo (esibizione) del 2024 di Jannik Sinner

Con gli Australian Open all’orizzonte, nella settimana precedente c’è il Kooyong Classic, un evento di riscaldamento ricco di talento che si terrà dal 10 al 12 gennaio 2024 al Lawn Tennis Club di Melbourne, Australia. Questo torneo di esibizione è l’antipasto del primo Slam dell’anno, previsto dal 14 al 28 gennaio nella terra dei canguri.

Tra i protagonisti spicca il nome di Jannik Sinner, la stella italiana che sta affinando le proprie abilità sotto il sole di Alicante, Spagna. L’obiettivo di Sinner è quello di elevarsi fisicamente e tecnicamente, preparandosi a sfide più impegnative. La partecipazione al Kooyong Classic segna un cambiamento nella routine di Sinner, che quest’anno ha scelto di dedicare più tempo al lavoro fisico e tattico, mirando a superare alcune delle sue criticità passate.

Il torneo australiano si annuncia spettacolare, con un parterre di partecipanti d’eccezione. Tra questi, il danese Holger Rune è il più temibile. Rune, sotto la guida dell’esperto Boris Becker, ha dimostrato il suo talento nell’ultima parte della stagione, regalando spettacolo contro avversari del calibro di Novak Djokovic e proprio Sinner nelle ATP Finals. A Torino, Sinner è riuscito a prevalere su Rune per la prima volta, dopo aver perso nei due precedenti incontri, aggiungendo così un ulteriore elemento in vista di un possibile incontro al Kooyong Classic.

Oltre a Sinner e Rune, il campo di partecipazione vede la presenza di altre stelle come Casper Ruud, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Andy Murray, Frances Tiafoe, Milos Raonic, Marin Cilic, Marc Polmans, Zhang Zhizhen e Karen Khachanov. Il Kooyong Classic 2024 promette di essere un evento importante per gli appassionati di tennis, un perfetto preludio agli Australian Open.

Il torneo, oltre a offrire un eccitante spettacolo sportivo, rappresenta una preziosa opportunità per i giocatori di testare la propria forma e affinare le strategie in vista del primo grande Slam dell’anno. Per Sinner e i suoi fan, sarà un momento cruciale per valutare il lavoro svolto durante l’off-season e le possibilità di successo negli imminenti Australian Open.

Il campo di Partecipazione non in ordine di ranking

1. Andy Murray 🇬🇧 (Regno Unito)

2. Jannik Sinner 🇮🇹 (Italia)

3. Casper Ruud 🇳🇴 (Norvegia)

4. Stan Wawrinka 🇨🇭 (Svizzera)

5. Dominic Thiem 🇦🇹 (Austria)

6. Holger Rune 🇩🇰 (Danimarca)

7. Frances Tiafoe 🇺🇸 (Stati Uniti)

8. Milos Raonic 🇨🇦 (Canada)

9. Marin Cilic 🇭🇷 (Croazia)

10. Marc Polmans 🇦🇺 (Australia)

11. Zhang Zhizhen 🇨🇳 (Cina)

12. Karen Khachanov 🇷🇺 (Russia)





