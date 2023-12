“C’era una volta il (mio) tennis”. Recensione del libro di Claudio Pistolesi

La recensione del libro di Claudio Pistolesi, “C’era una volta il (mio) tennis. Storie e incontri del mio lungo viaggio da giocatore e da coach nello sport più bello del mondo”, Gremese Editore, 2023, 158 pp. (prefazione di Adriano Panatta)

di Paolo Silvestri

Chi conosce ed ama il mondo del tennis non può non conoscere Claudio Pistolesi, da decenni sulla breccia in quasi tutte le vesti possibili che offre questo sport. Innanzitutto, almeno cronologicamente, come giocatore: campione del mondo Junior nel 1985, parte con il piede giusto fra i pro, vincendo due anni dopo il torneo ATP di Bari e raggiungendo il numero 71 delle classifiche (suo best ranking). Poi, pur mantenendosi su più che buoni livelli per almeno un decennio, ha parzialmente deluso le grandi aspettative che lo accompagnavano, nonostante molti acuti e scalpi eccellenti che rivelano le sue indubbie qualità, come la vittoria su Wilander nell’edizione 1988 di Montecarlo, seguita con trepidazione dalla Rai, che addirittura pospose di dieci minuti l’inizio del Telegiornale per trasmettere in diretta la fine del match.

Prima ancora di raggiungere la fatidica soglia dei trent’anni, che a quei tempi coincideva grossomodo con il pensionamento tennistico, decise -o forse, come ci racconta nel libro, la vita decise per lui- di intreprendere la carriera di coach, poi vissuta con una dedizione ed una passione encomiabili, al fianco di tanti giocatori e giocatrici di rilievo, come Monica Seles, Davide Sanguinetti, Simone Bolelli, Robin Soderling o Daniela Hantuchova, solo per citarne alcuni. Attività che continua, insieme a quella di manager, nella Claudio Pistolesi Enterprise (https://claudiopistolesitennis.com/), con sede in Florida, e come direttore del programma JTCC (Junior Tennis Champions Center). Il lavoro sul campo si accompagna anche da tempo con un impegno in prima linea a livello gestionale, come rappresentante, più volte rieletto, dei coach nel Players Council ATP, dove è stato attivo in diverse battaglie, dal riconoscimento appunto dello status ufficiale di “ATP coach” fino alla recente legalizzazione del coaching, da sempre una sua piccola ossessione.

Pistolesi ha un carattere forte e una personalità indubbiamente carismatica e ama raccontare storie, a volte anche interpretandole in maniera gustosa, spesso condendole con qualcuna delle imitazioni che lo hanno reso famoso. Uno se lo immagina alla fine di una cena in pizzeria, mentre tiene banco raccontando i mille aneddoti di cui è stato protagonista in tanti anni di vita tennistica. Ecco, leggendo (tutto d’un fiato, ve l’assicuro) il suo libro, ho avuto un po’ l’impressione che mi abbia invitato a cena e, se amate il tennis come sport e come metafora dell’esistenza, ve lo consiglio vivamente. Le storie che racconta e che, mordendomi la lingua, non vi voglio anticipare, possono provenire solamente da chi ha vissuto e vive dall’interno, e con enorme passione, il mondo della racchetta, e vanno dalle più esilaranti alle più toccanti dal punto di vista umano. Forse il denominatore comune che le accomuna sono gli incontri con le persone che, a volte in maniera del tutto fortuita, si sono incrociate nel suo viaggio, in molti casi determinandone la rotta. Incontri (o a volte scontri) con avversari, colleghi, allievi o personalità pubbliche descritti, nel bene o nel male, con genuina sincerità, senza celare simpatie e antipatie.



I racconti si inanellano senza seguire un ordine cronologico, proprio come si farebbe attorno a un tavolo in un dopocena. Sono flash, ricordi, storie e aneddoti che si distribuiscono liberamente sull’asse temporale, senza una logica apparente, ma non si percepiscono fratture nel suo racconto, perché il denominatore comune che li unisce è l’infinita passione per il tennis e una grande sensibilità umana di fondo. Un solo esempio, che mi ha molto colpito: parlando dei giocatori che ha allenato, non viene dato maggiore rilievo, e pertanto spazio, alle punte di diamante con cui ha ottenuto i migliori risultati sul campo. In tutti i casi ciò che sembra contare di più sono i legami personali e quello più stretto e duraturo, e lo ribadisce in diverse occasioni, è con l’ex giocatore giapponese Takao Suzuki, che ha solo sfiorato nella sua carriera l’ingresso nella top 100, ma con cui iniziò la sua avventura come cocah e al quale è legato tuttora da una profonda e fraterna amicizia.

Un altro vincolo sentimentale molto forte che affiora nelle pagine del libro è quello con l’Italia, anche se Claudio ha deciso da tempo di trasferirsi negli Usa, trovandosi in sintonia con la cultura sportiva americana e, non è un mistero, in scarsissima sintonia con le istituzioni tennistiche italiane. E poi, nonostante gli anni vissuti negli States, scelti come migliore base per portare avanti i suoi progetti, continua ad essere nel fondo assolutamente italiano anzi, e lo dico con affetto, “romano de Roma”, con quel simpatico e sornione miscuglio di supponenza e di umiltà, di grandiosità e di buon senso, e la consapevolezza che le cose non vanno mai prese del tutto sul serio, ma sempre affrontate con un pizzico di ironia.