Samuel Vincent Ruggeri brilla in Egitto: Conquista una nuova vittoria nel Circuito ITF. E’ il quarto titolo del 2023

Il tennista italiano Samuel Vincent Ruggeri ha ottenuto una vittoria significativa in Egitto. Nell’ambito del torneo ITF Egypt F26, Ruggeri ha affrontato il giocatore Evgeny Philippov in finale, risultando vincente con il punteggio di 6-3, 6-3

Questa vittoria si aggiunge a una serie di successi recenti per Ruggeri, che ha dimostrato una buona forma. Prima di questa partita, aveva già conseguito vittorie contro Aristarkh Safonov, Stuart Parker, Boris Butulija e Saba Purtseladze, consolidando una striscia vincente e dimostrando la sua capacità di mantenere prestazioni di alto livello in tornei consecutivi in ambito del circuito future.

Per Ruggeri si tratta del quarto successo del 2023 e del settimo in carriera nel circuito ITF.

Ruggeri, nato il 22 maggio 2002 ad Alzano Lombardo, gioca con la mano destra e ha raggiunto il suo massimo in carriera nel ranking ATP al 362° posto. Con una statura imponente di 191 cm, Ruggeri ha mostrato sia potenza che abilità tecnica, accumulando premi in denaro per un totale di circa 58.000 euro nella sua carriera fino ad ora.

ITF Sharm ElSheikh E. Philippov [7] E. Philippov [7] 3 3 S. Vincent Ruggeri [2] S. Vincent Ruggeri [2] 6 6 Vincitore: S. Vincent Ruggeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Philippov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Philippov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Philippov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 E. Philippov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 E. Philippov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Philippov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Philippov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 E. Philippov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 E. Philippov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Marco Rossi