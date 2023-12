Campionati italiani under 16 femminili a Lagnasco – Semifinali

Semifinali in archivio nei Campionati Italiani under 16 femminili By Italgas sui campi della VTT di Lagnasco. Hanno decretato i nomi delle due finaliste che domani a partire dalle 10 si contenderanno il titolo. Sono quelli di Viola Bedini, 2.4 e quarta testa di serie al via e di Vittoria Segattini, numero 2 del tabellone individuale. La Bedini, marchigiana che si allena con Uros Vico, ex professionista, a Voghera, ha stoppato la corsa della numero 1 del draw, Carolina Gasparini, 2.3 del TC Padova, con lo score di 6-4 6-1. Primo set equilibrato e deciso da pochi punti nei quali Viola Bedini, seguita questa settimana anche dal suo manager Davide Bima, è stata più lucida e determinata. La solidità è stata anche nell’occasione, come nel resto della settimana, la sua arma vincente, ancora più evidenziata nella seconda frazione. Gasparini un po’ nervosa e contratta anche per un piccolo problema fisico alla spalla, in grande difficoltà fin dalle battute iniziali del set, vinto al termine dalla Bedini con un netto 6-1.

Nella seconda semifinale Vittoria Segattini ha imposto il proprio gioco alla siciliana Laura Genovese, sorpresa in positivo del torneo, piegata con un doppio 6-3. Segattini perfetta nei passaggi chiave dell’incontro e meritatamente in finale al termine del confronto durato 1 ora e dieci minuti. La sfida per il titolo si annuncia incerta e potrebbe essere caratterizzata dalla capacità di entrambe le protagoniste di resistere da fondo campo e aspettare i momenti ideali per spingere alla ricerca del punto. Domani dunque la conclusione di un torneo che è piaciuto a tutti, sia per il livello tecnico che la perfezione organizzativa. La VTT di Lagnasco si candida ad ospitare in futuro altri appuntamenti legati ai giovani, su scala regionale e nazionale. Nell’arco della settimana anche i vertici della FITP hanno fatto visita alla struttura sottolineandone le grandi potenzialità.

Alla VTT di Lagnasco si è assegnato ieri il primo titolo italiano nell’ambito dei Campionati under 16 femminili by Italgas. Quello di doppio è andato al tandem Gasparini/Dibenedetto che ha piegato quello composto da Rizzetto e De Matteo con lo score di 6-4 7-5. Match equilibrato e a tratti spettacolare. Al termine la premiazione alla quale sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, la giocatrice di casa e professionista del circuito WTA Camilla Rosatello e la proprietà del centro che ospita le gare, il Tennistadium.