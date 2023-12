Andreescu rinuncia all’Australian Open per problemi alla schiena

Il calvario di Bianca Andreescu sembra non aver fine. La talentosa tennista canadese, vincitrice dell’US Open 2019, continua ad inciampare in un infortunio dietro l’altro, problemi che non le consentono di ritrovare lo smalto e quel tennis potente che l’avevano issata a grande speranza per il post Williams. La canadese ha deciso di non volare in Australia per il primo Slam del 2024 per il persistere di problemi alla schiena. Bianca, attualmente 96esima nel ranking WTA, non si è ancora ripresa dall’infortunio alla schiena subito lo scorso agosto. Il suo ultimo match infatti risale alla sconfitta al primo turno dell’Open del Canada (vs. Giorgi), già debilitata dal problema che l’ha costretta a saltare gli US Open e quindi tutto il resto del 2023. La 23enne dell’Ontario ha affermato di soffrire di mal di schiena dal torneo di Washington, per colpa di una frattura da stress. Quattro mesi dopo, la frattura non si è ancora del tutto rimarginata e quindi salterà anche gli Australian Open. La sua speranza è rientrare a marzo 2024.

Dalla vittoria agli US Open 2019, anno in cui è letteralmente esplosa vincendo anche a Indian Wells e Toronto, toccando poi in ottobre il n.4 del ranking mondiale, ha sofferto una serie infinita di problemi fisici. Il primo grave problema fu un brutto infortunio al ginocchio sinistro patito durante il Masters di quello stesso anno, che l’ha bloccata per l’inizio del 2020 e quindi per il resto dell’anno, complice anche le difficoltà di una stagione segnata dalla pandemia di coronavirus. Le due stagioni successive non l’hanno vista affatto brillare, ha terminato il 2021 al 46° posto in classifica e nel 2022 al 47°, continui alti e bassi tra piccoli problemi e difficoltà a ritrovare il suo miglior tennis, prima di infortunarsi nuovamente, stavolta alla caviglia nel marzo del 2023 a Miami, una bruttissima storta partita in campo, che l’ha costretta ad uscire in lacrime su di una carrozzina. Ora è la schiena che le impedisce di giocare.

La canadese perderà quindi i punti conquistati all’avvio del 2023, ottavi di finale ad Adelaide, secondo turno agli Australian Open e semifinale di Hua Hin. Tra poche settimane quindi Bianca Andreescu uscirà dalla top 100.

Mario Cecchi