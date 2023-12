Jannik Sinner: alla scoperta della Ferrari a Maranello (Video)

In una giornata che si può definire speciale, il numero quattro del mondo, Jannik Sinner, ha avuto l’opportunità unica di visitare la storica sede della Ferrari a Maranello. Un’esperienza che unisce la passione per lo sport e quella per i motori, lasciando un segno importante nel giovane tennista altoatesino.

La visita di Sinner non si è limitata a una semplice presenza. Ha avuto l’occasione di immergersi nella realtà Ferrari, esplorando sia la fabbrica che il museo della prestigiosa scuderia italiana. Tuttavia, il momento clou della giornata è stato quando Sinner ha preso il volante della SF90 Spider Assetto Fiorano, vivendo un’esperienza che ha definito “unica”, come evidenziato dalle numerose foto condivise sui profili social della Ferrari e dello stesso Sinner.

Nel corso della sua visita, Sinner ha condiviso i suoi pensieri con i canali della Ferrari: “Ho sempre avuto una grande passione per i motori, ereditata da mio padre. La prima cosa che mi colpisce è il suono, e quello del motore Ferrari è veramente unico. Sono entusiasta di scoprire il lavoro e la storia che si cela dietro a questa grande marca”.

Le sensazioni di Sinner dopo aver guidato la SF90 Spider Assetto Fiorano erano palpabili: “Per me era la prima volta ed è stata un’emozione incredibile. Mi sono sentito come se l’auto fosse un’estensione del mio corpo, un po’ come accade con la mia racchetta da tennis, solo che in questo caso è molto più grande”.

Sinner ha anche parlato del suo interesse per la Formula 1, un mondo che ha sempre seguito, spesso insieme a suo nonno. Ha evidenziato un parallelo tra il tennis e le corse automobilistiche, sottolineando come entrambi siano sport individuali che richiedono, nonostante tutto, il supporto di una squadra affiatata e dedicata. “Nei momenti cruciali, sia in campo che in pista, il lavoro di squadra è essenziale per raggiungere grandi traguardi”, ha affermato Sinner.

Marco Rossi