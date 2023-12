Chris Evert nuovamente operata, il tumore è tornato

Brutte notizie da Chris Evert. La leggenda del tennis statunitense, oggi 68enne, ha rilasciato una breve dichiarazione riportata dal network USA ESPN (del quale la 18 volte campionessa Slam è opinionista) per annunciare che non potrà essere nel team per i prossimi Australian Open poiché è stata nuovamente operata per rimuovere un tumore, ripresentatosi nella stessa area dopo due anni.

“Fin da quando mi è stato diagnosticato un cancro due anni fa, sono stata completamente aperta riguardo la mia esperienza. Ho voluto darvi tutti gli aggiornamenti sulla mia situazione. Il cancro è tornato. Sebbene sia una diagnosi che non avrei mai voluto sentire, nuovamente mi sento fortunata che è stato trovato a uno stadio iniziale. Mi sono sottoposta ad una chirurgia robotica la scorsa settimana, basata su una PET CT Scan. I dottori hanno trovato le cellule cancerose nella stessa regione pelvica dell’altra volta. Le cellule sono state rimosse e ho iniziato un ciclo di chemioterapia. Non riuscirò ad unirmi ai miei colleghi quando ESPN tornerà a Melbourne il prossimo mese per gli Australian Open, ma mi farò trovare pronta per gli altri Slam della stagione! Tutti devono essere consapevoli della propria storia familiare e di controllare se stessi. Trovare il male agli stadi iniziali salva vite. State bene in questo periodo di feste”, questo il messaggio completo di Evert.

Chris negli scorsi mesi è stata molto attiva mostrando con foto e video le sue condizioni e i trattamenti ricevuti per sensibilizzare la gente sul tema della prevenzione e della salute. Non possiamo che augurare tutto il meglio a una delle tenniste più forti e vincenti della storia.