L’Italia punta a ospitare le Finali di Coppa Davis: Milano candidata per il 2025

L’Italia ha posto fine a un digiuno di 47 anni per rivincere le Finali di Coppa Davis. Ma ora la federazione italiana ha già un nuovo obiettivo in mente, molto chiaro: organizzare la fase finale della competizione, togliendo il ‘monopolio’ di questa situazione alla Spagna.

Da quando il formato è cambiato, la Spagna ha sempre ospitato la fase finale delle Finali di Coppa Davis, prima a Madrid e più recentemente a Malaga, con l’edizione del 2024 che si svolgerà ancora in quel luogo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale ANSA, Angelo Binaghi, si è già incontrato con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per discutere la possibilità di portare le Finali di Coppa Davis nella città.

“Siamo pronti a competere per portare le finali della Coppa Davis a Milano a partire dal 2025, non appena la ITF aprirà le candidature. Siamo convinti di avere tutto il necessario per presentare una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, sia del settore pubblico che privato. Abbiamo già iniziato le trattative con Sala e lui conosce la serietà del nostro impegno”, ha affermato Binaghi.





Marco Rossi