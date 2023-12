Australian Open: Chi userà il ranking protetto nel singolare maschile? ecco i nomi

Confermiami che Rafael Nadal sarà uno dei giocatori che utilizzerà il Ranking Protetto per partecipare all’Open di Australia 2024, il che renderà inutile l’utilizzo di una wildcard da parte dell’organizzazione per il tennista spagnolo.

Non sarà l’unico. Nell’elenco figurano i nomi di Marin Cilic (#21), Denis Shapovalov (#27), Milos Raonic (#33), Soonwoo Kwon (#80), Jiri Vesely (#94) e Attila Balazs (#101), giocatori che non hanno potuto competere per diversi mesi a causa di infortuni.

Australian Open – chi userà il ranking protetto

Rafael Nadal (10) 🇪🇸

Marin Cilic (#21) 🇭🇷

Denis Shapovalov (#27) 🇨🇦

Milos Raonic (#33) 🇨🇦

Soonwoo Kwon (#80) 🇰🇷

Jiri Vesely (#94) 🇨🇿

Attila Balazs (#101) 🇭🇺