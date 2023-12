Sinner, 5 giocate Top del 2023 sull’ATP Tour (Video)

Jannik Sinner ha chiuso il suo 2023 in modo trionfale. n.4 del mondo, trascinatore del team azzurro nella Final 8 di Coppa Davis, tornata in Italia dopo 47 anni, con una splendida finale alle ATP Finals e battendo negli ultimi mesi tutti i migliori, incluso Djokovic due volte (tre, compreso un doppio) in due settimane. Numeri stellari per una delle stelle del tennis internazionale.

Per questo il network dell’ATP TennisTv ha deciso di celebrare il nostro Jannik con una bella clip video: i suoi 5 migliori punti giocati sul tour ATP nel 2023. Non sono inclusi gli Slam, e la Davis, e magari anche altri super punti dell’altoatesino avrebbero meritato una menzione (…forse serviva una top20!), come per esempio molti colpi vincenti alle Finals e contro Medvedev a Pechino o Vienna.

Scopriamo insieme questi super punti vinti da Sinner, uno più bello dell’altro. Qual è il vostro preferito? E qualcuno che TennisTv non ha citato?