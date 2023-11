La Davis Cup ed ex campioni celebrano la vittoria dell’Italia a Malaga

Il giorno dopo è ancor più bello, leggendo i giornali e la stampa internazionale, tutti uniti a celebrare lo storico e bellissimo successo della squadra italiana in Coppa Davis. Significativa la foto postata dall’account ufficiale della Davis Cup, giusto riconoscimento per la vittoria dell’Italia nella Final 8 di Malaga. Un piccolo montaggio foto accomuna la prima vittoria nella manifestazione, in Cile nel 1976, alla bellissima vittoria di ieri in Spagna. La riportiamo volentieri.

Ecco il video Match Point di Sinner visto dalla panchina italiana:

Il tributo all’MVP della Final 8, Jannik Sinner

L’Italia ha atteso 47 anni per sollevare al cielo di nuovo la celebre insalatiera. Solo la Gran Bretagna (79 anni tra 1936 e 2015) e Francia (59 tra 1932 e 1991) hanno dovuto attendere di più tra due successi in Davis Cup.

Moltissimi i complimenti ricevuti dall’Italia da parte di ex giocatori e commentatori. Così Rennae Stubbs, ex pro australiana e oggi nota commentatrice tennistica nel suo paese:

Congrats to Italy on winning the @DavisCup !! Incredible effort from MVP @janniksin on backing up from last week to bring the cup back to Italy for the first time in decades. Massive congrats to the Aussies in making yet another final. Well done to all! — Rennae Stubbs 🇦🇺👍🏼 (@rennaestubbs) November 26, 2023

Anche la leggendaria Billie Jean King ha celebrato il successo dell’Italia, “una performance fantastica di tutto il team, guidato da Jannik Sinner”

Congratulations to Italy on winning the #DavisCup! A truly amazing performance by the entire team, led by @janniksin. What a terrific year for Italian tennis, with the Italian men winning Davis Cup, and the Italian women reaching the Finals of the #BJKCup. 🇮🇹 https://t.co/Az8g6UIQpS — Billie Jean King (@BillieJeanKing) November 27, 2023

Boris Becker sbaglia il contro degli anni dall’ultima vittoria, ma resta una bella testimonianza:

To be precise…it’s been 48 years since Italy won the Daviscup last time https://t.co/nUPi2qszIR — Boris Becker (@TheBorisBecker) November 27, 2023

Martina Navratilova ricorda la vittoria nel 1976…