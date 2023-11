La Davis sbanca in tv: oltre 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai2 con il 23% di share. L’intervista di Sinner a “Che Tempo che Fa” (video)

Altro record per il tennis in TV. L'intervista di Jannik dopo la vittoria

La vittoria in Coppa Davis del team italiano a Malaga ha fatto registrare ieri un nuovo altissimo dato di ascolto sulla tv pubblica. Il secondo e ultimo match della Finale 2023 della più antica manifestazione sportiva per nazioni, che ha visto in campo Jannik Sinner e Alex De Minaur, andato in onda su Rai2 dalle 19.02 alle 20.28, è stato seguito da 4.662.000 spettatori, per il 23,35% di share. La prima partita di Italia – Australia, disputata da Matteo Arnaldi contro Alexei Popyrin, ha invece tenuto incollati alla tv nel pomeriggio ben 3.208.000 spettatori, raccogliendo uno share del 21,91%.

Agli ottimi ascolti sulla Rai, vanno sommati quelli di Sky Sport, che ha trasmesso l’evento in diretta sulla propria piattaforma. La partita decisiva tra Sinner e De Minaur è stata seguita su Sky da 1.024.000 spettatori, portando a 5.686.000 gli ascolti complessivi. 849.000 gli spettatori Sky per Arnaldi – Popyrin, per un totale di 4.053.000.

Jannik Sinner ha rilasciato poco dopo la vittoria un’intervista in diretta nel corso del programma “Che tempo che fa” sul canale Nove, seguito da oltre 300mila spettatori. Ripotiamo l’intervento di Jannik al programma tv condotto da Fabio Fazio, pochi minuti dopo la conquista dell’Insalatiera.

“Hai regalato un sogno a tutti” afferma il conduttore, e Jannik risponde “Abbiamo, abbiamo… siamo venuti qua con la squadra e abbiamo fatto un”ottima settimana. Siamo tutti contenti, tante emozioni, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di importante”.