Fabio Fognini trionfa a Valencia annullando due palle match a Bautista Agut: Settima vittoria challenger e top 100 di nuovo ad un passo

Fabio Fognini ha vinto questo pomeriggio il torneo challenger di Valencia e questo rappresenta un momento significativo nella carriera del tennista italiano. Con una vittoria emozionante e combattuta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Fognini ha dimostrato ancora una volta il suo talento.

Fognini, attualmente classificato al numero 131 del mondo, ha raggiunto la finale a Valencia dopo aver superato Albert Ramos Vinolas in semifinale. La partita con Bautista Agut, testa di serie numero uno e 62° del mondo, si è rivelata un thriller, con Fognini che ha ribaltato il risultato dopo aver perso il primo set. Alla fine, Fognini ha prevalso con il punteggio di 3-6, 7-6(8), 7-6(3), aggiudicandosi il suo settimo titolo in carriera nei tornei challenger.

Da segnalare che l’azzurro ha annullato nel secondo set due match point all’avversario (uno sul 5 a 4 -40-30 con l’iberico al servizio) ed un altro nel tiebreak poi vinto da Fabio per 10 punti a 8.

Questo trionfo non solo riafferma le capacità di Fognini sul campo, ma segna anche un ritorno in forma per il giocatore che ha affrontato alti e bassi negli ultimi tempi. La sua ultima vittoria in un torneo challenger risaliva all’ottobre 2010, quando vinse a Santiago del Cile.

Il successo a Valencia serve da importante punto di riferimento nella carriera di Fognini. Inoltre, questa vittoria porta Fognini alla posizione numero 107 nel ranking ATP, offrendogli una spinta significativa in vista delle future competizioni.

ATP Valencia Roberto Bautista Agut [1] Roberto Bautista Agut [1] 6 6 6 Fabio Fognini [8] Fabio Fognini [8] 3 7 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 30-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut A-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini A-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 40-0 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 30-40 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 df 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Marco Rossi