Novak Djokovic elogia la prestazione Italiana in Davis Cup

Il numero uno del mondo, Novak Djokovic, ha espresso amarezza e delusione dopo la sconfitta subita contro l’Italia nella semifinale di Davis Cup. “Complimenti all’Italia per la qualificazione alle finali. Se lo sono meritati. Hanno giocato davvero bene, specialmente Jannik Sinner,” ha dichiarato Djokovic.

Sinner ha annullato tre match point contro Djokovic in un incontro emozionante, dimostrando abilità e determinazione. Djokovic ha ammesso di essere deluso per non aver sfruttato i match point a suo favore, attribuendo il merito alla prestazione di Sinner e alla squadra italiana.

Analizzando i momenti cruciali del match, Djokovic ha riconosciuto l’eccellente servizio e l’approccio aggressivo di Sinner. “Era difficile leggere il suo servizio, e lui ha servito bene nei momenti chiave,” ha osservato il campione serbo.

Il rispetto di Djokovic per il talento del giovane italiano è stato evidente. Ha lodato il potente dritto e la costanza di Sinner, sottolineando che nonostante la pressione, il 22enne è riuscito a mantenere un alto livello di gioco.

“Quando qualcuno gioca così, bisogna soltanto dire che è stato bravo”

“Sì, è stata un’ottima prestazione da parte loro,” ha concluso Djokovic, riconoscendo la superiorità dell’avversario in quella giornata.





Marco Rossi