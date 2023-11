Davis Cup Finals 2023 – Malaga: Parlano gli azzurri dopo l’approdo in finale (con le sintesi video delle partite di oggi)

Filippo Volandri: “Soddisfazione enorme perché parte da lontanissimo. Se ripenso al dopo Canada, pensare di essere qui oggi e goderci ancora per cinque minuti questa vittoria, perché domani c’è una finale, vuol dire tantissimo. Lavoriamo ogni giorno per arrivare a giocarci questo tipo di partite, di punti, di emozioni. Alla fine è quello che abbiamo voluto vivere fino alla fine. Dopo la partita di Jannik ero contento perché ho detto ‘Ragazzi, ce la giochiamo fino alla fine’. E per noi questo era importante: arrivare fino in fondo. Jannik è stato strepitoso, per aver annullato tre match point di fila a Djokovic e per come ha interpretato il doppio. Erano anche un po’ saltati tutti gli schemi, si diceva di fare una cosa e se ne faceva un’altra, uno entrava, l’altro usciva, però questo è“.

Noi sappiamo che se andiamo al doppio, anche visto il doppio dell’altro ieri, e forse oggi abbiamo giocato un po’ meno bene, abbiamo più possibilità rispetto anche a Griekspoor e Koolhof, decisamente. Avevamo quella consapevolezza, poi bisogna andare in campo e vincere, soprattutto quando dall’altra parte c’è Djokovic. I ragazzi sono stati molto molto bravi.

Nei 25 minuti tra singolare e doppio ci siamo detti che ci dovevamo credere, eravamo lì e ce l’eravamo meritato. E che dovevamo andare lì per la vittoria, non per chissà che cosa, proprio perché sapevamo perché eravamo un pizzico favoriti. Venendo da quell’esperienza, usare l’entusiasmo. Poi sono saltati tutti gli schemi: al cambio di campo dicevamo di fare uno schema, poi ne saltava fuori u altro. In quello sono stati molto bravi. Jannik ha gestito ancora una volta il fatto di andare a servire per il match in maniera strepitosa, a conferma del periodo che sta vivendo“.

Salvare tre match point la vedi dura dura. Nole lo vediamo in tv e dal vivo un sacco di volte. Fa differenza essere dentro il campo, ma la qualità che ha. Jannik tirava più forte, ma faceva anche tanta più fatica. Nole non sembra farle. Io l’ho visto giocare un miliardo di volte, c’ho giocato contro e al di là dell’età che aveva a me ha impressionato. Sappiamo però che quando lui impazzisce è pericolosissimo. Forse nel doppio era un po’ così e lì siamo stati bravi ad approfittarne“.

Jannik Sinner : “Oggi è stata una giornata lunga e intensa. Musetti ha fatto un’ottima partita in singolare ma gli è scivolata via, poi ho provato a fare il mio massimo contro Novak e sono partito bene. Nel secondo set ha alzato l’asticella, mentre il terzo può andare un po’ ovunque. Alla fine ci ho sempre creduto.

Eravamo ad un punto dall’eliminazione ma siamo ancora qua e domani abbiamo una possibilità per vincere la Coppa Davis. Comunque siamo tutti tranquilli, abbiamo fatto un ottimo doppio con tanta intensità. Per me non era semplice e Lorenzo mi ha aiutato molto a tenere l’energia alta. Penso che il team possa essere contento e adesso vediamo.

Sui tre match point contro Djokovic le palle in quel momento erano ancora abbastanza nuove, perché le avevamo cambiate due game prima. Sapevo di poter ancora vincere il game, servendo bene. 0-40 sulla seconda ha sbagliato una palla facile, poi ho servito molto bene e questo ti dà l’energia per andare avanti. Tutta la squadra mi ha tenuto su e anche il tifo è stato importante per me e per noi. Il doppio alla fine era fondamentale oggi: lui ha servito molto bene, abbiamo fatto ottime mosse e siamo contenti“.

Lorenzo Sonego : “L’obiettivo è cercare di vincere questa competizione. Ci proviamo sempre. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi.

Jannik è stato bravissimo, incredibile come ha affrontato quei tre match point. Sotto 0-40 si è girato verso di noi e si è caricato. È una cosa che bisogna insegnare alle persone, i ragazzi che giocano a tennis dovrebbero imparare dal suo atteggiamento in campo, che insegna tanto anche a me. Quando vado io in campo, cerco di avere lo stesso atteggiamento“.

Lorenzo Musetti : “È dura da mandare giù. Spero che non sia nulla di grave. Ho sentito dolore all’inizio del terzo set, sentivo fatica nell’andare in alto al servizio. Ho cominciato ad avvertire i primi sintomi, una puntina dietro al bicipite femorale, quasi sotto al gluteo. Era molto scomodo giocare con questo pensiero e questa condizione fisica, contro un avversario che mi ha lasciato veramente poco. Non ho idea di cosa ho, farò esami più approfonditi e capiremo che cos’ho di preciso. Se non è grave, cercherò di essere pronto per domani, in caso dovessimo giocare la finale“.

I primi due set sono stati giocati da entrambi. Lui ha iniziato molto forte, nello scambio mi metteva molta pressione. Io ho carburato più lentamente, ho chiuso benissimo il primo set, ho vinto il tie-break al pelo ma giocato da tutti e due molto bene. Peccato per il secondo set, perché ho avuto delle chance in risposta sul 2-2 15-30, non sono riuscito a sfruttarle e andare a palla break. Lui mi metteva pressione ogni volta che tiravo la seconda. Il game mi ha condizionato negativamente poi all’inizio del terzo ho avvertito quel fastidio alla coscia.

Prima di Montecarlo il mio miglior risultato erano i quarti a Buenos Aires, che equivale ad aver vinto una partita. Mi sono rilanciato a Montecarlo, ho battuto Djokovic. Ho fatto bene la stagione sulla terra e sull’erba. In America non è andata bene, soprattutto lo US Open che mi ha fatto sterzare in negativo la stagione, a parte la semifinale a Chengdu e una bella vittoria su Khachanov a Pechino. Ho comunque fatto tante esperienze che mi han cambiato tanto, nel 2024 ce ne saranno altre. Non vedo l’ora di ripartire“.