Next Gen ATP Finals 2023 – Jeddah : Ecco i due Gruppi. Nardi e Cobolli nello stesso girone

I giovani tennisti leader sotto i 21 anni hanno scoperto questa sera la loro assegnazione nei gruppi per le Next Gen ATP Finals.

Nel Gruppo Verde si unirà al francese testa di serie n.1 Arthur Fils, 19 anni, Dominic Stricker, Flavio Cobolli e Luca Nardi.

Il connazionale francese Luca Van Assche, 19 anni e n.2 del seeding, guiderà il Gruppo Rosso, che vedrà anche la partecipazione di Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e Abdullah Shelbayh.

Le Next Gen ATP Finals, il primo evento ATP mai tenuto in Arabia Saudita, si svolgeranno dal 28 novembre al 2 dicembre presso la King Abdullah Sports City (hard).

Gruppo Verde

(1) Fils, Arthur

(3) Stricker, Dominic

(5) Cobolli, Flavio

(7) Nardi, Luca

Gruppo Rosso

(2) Van Assche, Luca

(4) Michelsen, Alex

(6) Medjedovic, Hamad

(8/WC) Shelbayh, Abdullah