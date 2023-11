Berrettini è arrivato a Malaga (video)

Matteo Berrettini è arrivato a Malaga per sostenere il team italiano impegnato nella Final 8 di Coppa Davis. Il finalista dell’edizione 2021 di Wimbledon non è stato convocato dal capitano Volandri perché ancora impegnato nel recupero della sua miglior condizione dopo l’ennesimo grave infortunio patito a US Open, una brutta distorsione alla caviglia.

Berrettini è stato ripreso in due video che condividiamo, da Supertennis e dal canale ufficiale della Davis, mentre arriva da Jannik e compagni.

Berrettini è attualmente n.90 nel ranking ATP. Nella sua tribolatissima stagione ha disputato solo 23 partite, con un bilancio di 12 vittorie e 11 sconfitte. A Wimbledon ha disputato il miglior torneo in stagione, arrivando negli ottavi – battuto dal futuro campione Alcaraz – e mostrando quel tennis potente e veloce che l’aveva issato in top10 per due stagioni. Purtroppo a New York nel corso del secondo set contro il francese Rinderknech la distorsione alla caviglia destra e nuovo stop. Un problema che fortunatamente non l’ha costretto a ricorrere ad un’operazione, assai temuta al momento del trauma, ma che ne ha di fatto terminato la stagione.

Matteo non figura tra i convocati a Malaga, quindi la sua è una presenza “da tifoso”, per aiutare a fare gruppo e sostenere i compagni nella sfida di domani contro l’Olanda.