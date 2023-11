Il Trio Michelsen, Medjedovic e Nardi completano i partecipanti alle Next Gen ATP Finals a Gedda. Riserva Luciano Darderi. Sabato il sorteggio dei Gruppi

Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e Luca Nardi si sono qualificati per le Next Gen ATP Finals, che si terranno a Gedda, in Arabia Saudita, dal 28 novembre al 2 dicembre. Questo evento, presentato da NEOM, vedrà la partecipazione dei migliori giocatori di tennis under 21.

Il trio si unirà ad Arthur Fils, Dominic Stricker, Luca Van Assche, Flavio Cobolli e alla wild card Abdullah Shelbayh, che hanno già ottenuto i loro posti all’inizio di questo mese. Con l’arrivo di Michelsen, Medjedovic e Nardi, l’elenco degli otto partecipanti è ora completo.

Riserva Luciano Darderi.

L’americano Alex Michelsen ha vissuto un anno eccezionale, vincendo due titoli nel ATP Challenger Tour e raggiungendo la sua prima finale a livello di circuito maggiore a Newport. Il 19enne, entrato nei Top 100 nel ranking ATP all’inizio di novembre, è diventato professionista a luglio.

Sotto la guida dell’allenatore Viktor Troicki, il serbo Hamad Medjedovic, 20 anni, ha mostrato una costante ascesa nel 2023. Ha conquistato tre trofei nel Challenger Tour e ha raggiunto le semifinali a livello di tour a Gstaad e Astana. Questa sarà la sua prima partecipazione all’evento under 21 a Gedda.

Luca Nardi si è assicurato l’ultimo posto disponibile per la qualificazione. L’atleta, che lo scorso anno era stato una riserva per l’evento, ha chiuso la stagione in forte crescita, vincendo un evento del Challenger Tour a Matsuyama, in Giappone, e raggiungendo le semifinali a Kobe.

Questa sesta edizione dei Next Gen ATP Finals si terrà presso il King Abdullah Sports City dal 28 novembre al 2 dicembre. I biglietti per l’evento sono già disponibili all’acquisto.

L’evento promette di essere una vetrina entusiasmante per le future stelle del tennis mondiale, offrendo ai giovani talenti l’opportunità di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale. Con una combinazione di esperienza e nuovi volti, le Next Gen ATP Finals a Gedda sono destinati a essere un torneo importante nel panorama tennistico.

Ecco quello che devi sapere prima dell’evento in Arabia Saudita.

QUANDO SI TENGONO LE NEXT GEN ATP FINALS 2023?

I Next Gen ATP Finals 2023 si terranno dal 28 novembre al 2 dicembre. L’evento indoor su campo duro, istituito nel 2017, avrà luogo presso il King Abdullah Sports City a Gedda. Il direttore del torneo è Adam Hogg.

QUAL È IL FORMATO E CHI PARTECIPA ALLE NEXT GEN ATP FINALS 2023?

L’evento a Gedda vedrà otto giocatori under 21 divisi in due gruppi da quattro, con i primi due di ogni gruppo che avanzano alle semifinali. Le partite si giocano al meglio dei cinque set con i set a quattro giochi. Arthur Fils, Dominic Stricker, Luca Van Assche, Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic, Luca Nardi e Abdullah Shelbayh sono i partecipanti. Riserva Luciano Darderi.

QUANDO VERRà EFFETTUATO IL SORTEGGIO PER LE NEXT GEN ATP FINALS?

Il sorteggio sarà effettuato sabato 25 novembre, orario da confermare.

QUAL È IL PROGRAMMA DELLE NEXT GEN ATP FINALS?

* Incontri Round-Robin del Main Draw: da martedì 28 novembre a giovedì 30 novembre alle 15:00, seconda partita non prima delle 16:00. Sessioni serali alle 20:00, seguite dalla seconda partita.

* Prima Semifinale: venerdì 1 dicembre alle 19:00.

* Seconda Semifinale: venerdì 1 dicembre non prima delle 21:00.

* Finale: sabato 2 dicembre alle 20:00.

QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI DElle NEXT GEN ATP FINALS PRESENTATI DA NEOM?

Il montepremi dei Next Gen ATP Finals Presentati da Neom è di $2.000.000.

Campione Imbattuto: $514.000

Vittoria in Finale: $153.000

Vittoria in Semifinale: $113.500

Vittoria in Ogni Partita del Round-Robin: $32.500

Tariffa di Partecipazione: $150.000

Riserva: $15.000

CHI HA VINTO L’ULTIMA EDIZIONE DEI NEXT GEN ATP FINALS PRESENTATI DA NEOM NEL 2022?

Brandon Nakashima ha vinto il titolo di singolare nel 2022 a Milano con una vittoria per 4-3(5), 4-3(6), 4-2 contro Jiri Lehecka.

CHI DETIENE I RECORD DEI NEXT GEN ATP FINALS PER IL MAGGIOR NUMERO DI TITOLI, IL CAMPIONE PIÙ ANZIANO, IL PIÙ GIOVANE E ALTRO?

Maggior Numero di Titoli, Singolare: Hyeon Chung (1), Stefanos Tsitsipas (1), Jannik Sinner (1), Carlos Alcaraz (1), Brandon Nakashima (1)

Campioni Più Anzianii: Hyeon Chung, 21 anni nel 2017, Brandon Nakashima, 21 anni nel 2022

Campioni Più Giovani: Jannik Sinner, 18 anni nel 2019, Carlos Alcaraz, 18 anni nel 2021

Campioni con il Ranking Più Alto: No. 15 Stefanos Tsitsipas nel 2018

Campioni con il Ranking Più Basso: No. 95 Jannik Sinner nel 2019

Ultimo Campione di Casa: Jannik Sinner nel 2019

Maggior Numero di Vittorie (in Partita): Alex de Minaur (8)





Marco Rossi