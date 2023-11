Challenger Valencia: Il Tabellone Principale. Sei azzurri al via. Derby Fognini vs Bonadio

Challenger Valencia – Tabellone Principale – terra

(1) Bautista Agut, Roberto vs Vavassori, Andrea

Gakhov, Ivan vs Pellegrino, Andrea

Nagal, Sumit vs Qualifier

Molleker, Rudolf vs (6) Molcan, Alex

(4) Marterer, Maximilian vs Rincon, Daniel

(WC) Landaluce, Martin vs (WC) Andujar, Pablo

Qualifier vs (WC) Taberner, Carlos

Ymer, Elias vs (7) Martinez, Pedro

(5) Gaston, Hugo vs Mayot, Harold

Qualifier vs Brancaccio, Raul

Giannessi, Alessandro vs Qualifier

(Alt) Trungelliti, Marco vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(8) Fognini, Fabio vs Bonadio, Riccardo

Roca Batalla, Oriol vs (Alt) Kovalik, Jozef

Qualifier vs Moutet, Corentin

Qualifier vs (2) Zapata Miralles, Bernabe