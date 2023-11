ATP Finals: Alcaraz brilla e chiude la questione qualificazione. Sarà sfida con Novak Djokovic. Sinner e Medvedev sarà l’altra semifinale

I quattro migliori giocatori dell’anno sono pronti a sfidarsi nelle semifinali delle ATP Finals! La composizione delle semifinali è stata definita dopo l’ottima prestazione di Carlos Alcaraz, che ha dominato Daniil Medvedev, risolvendo così la situazione nel Gruppo Rosso e classificandosi al primo posto, relegando il russo alla seconda posizione. Alexander Zverev, anche se batesse Andrey Rublev, non ha più possibilità di qualificarsi. Ma analizziamo gli eventi.

La vittoria di Alcaraz

Alcaraz ha disputato la sua migliore partita del torneo, superando il numero tre del mondo con il punteggio di 6-4 6-4. Un momento chiave del match è avvenuto quando nel primo set, sotto 2-1, Carlitos ha affrontato un 15-40 sul proprio servizio, dimostrando una determinazione implacabile: non solo è uscito da quella situazione difficile, ma non ha più concesso nessuna palla break al suo avversario per il resto del match. L’esibizione dello spagnolo è stata di grande fiducia, consolidando così la sua qualificazione per le semifinali.

Il Prossimo Incontro: Alcaraz vs Djokovic

Ciò significa che sabato Alcaraz tornerà al Pala Alpitour per un incontro affascinante contro Novak Djokovic. Sarà la quinta volta che il numero uno e il numero due del mondo si affronteranno. Nel frattempo, Daniil Medvedev si confronterà con Jannik Sinner nell’altra semifinale.

ATP Nitto ATP Finals Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Alcaraz vs Medvedev

Statistiche 🇪🇸 Alcaraz 🇷🇺 Medvedev Aces 3 3 Double Faults 1 3 First Serve (%) 41/56 (73%) 38/56 (68%) 1st Serve Points Won 31/41 (76%) 28/38 (74%) 2nd Serve Points Won 10/15 (67%) 8/18 (44%) Break Points Saved 2/2 (100%) 3/5 (60%) Service Games Played 10 10 Return Rating 142 58 1st Serve Return Points Won 10/38 (26%) 10/41 (24%) 2nd Serve Return Points Won 10/18 (56%) 5/15 (33%) Break Points Converted 2/5 (40%) 0/2 (0%) Return Games Played 10 10 Net Points Won 20/25 (80%) 7/17 (41%) Winners 22 14 Unforced Errors 11 8 Service Points Won 41/56 (73%) 36/56 (64%) Return Points Won 20/56 (36%) 15/56 (27%) Total Points Won 61/112 (54%) 51/112 (46%) Max Speed 219 km/h 212 km/h 1st Serve Average Speed 196 km/h 200 km/h 2nd Serve Average Speed 163 km/h 165 km/h

Marco Rossi