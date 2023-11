Tornano a Maglie le Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia per l’edizione 2024

Al Circolo Tennis Maglie torna, dal 20 novembre al 3 dicembre, il Torneo Open per le Prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia che si disputeranno a Roma al Foro Italico a maggio 2024.

Il torneo maschile e femminile, sia singolare che doppio, vede la partecipazione di numerosi iscritti provenienti da tutta Italia e al momento la qualità degli iscritti è molto elevata. Nel femminile risultano iscritte l’ex magliese Giorgia Pinto (2.1), Matilde Mariani (2.1), Anastasya Grymalska (2.1) e la giovane promessa pugliese Vittoria Paganetti (2.3). Nel tabellone maschile risultano iscritti ben cinque 2.1, Andrea Picchione, Antonio Massara, Juan Ignacio Iliev, Manuel Massa e Omar Brigida e diversi 2.2 tra i quali il tesserato del CT Maglie Silvio Mencaglia.

L’evento genera un significativo interesse agonistico e, contemporaneamente, un impulso al turismo sportivo, creando un movimento che permetterà ai numerosi ospiti di apprezzare le bellezze del territorio salentino con notevoli benefici economici, specialmente nel settore ricettivo, e un importante ritorno d’immagine .

Il Circolo Tennis Maglie da diverse settimane è attivamente impegnato nell’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di garantire un’adeguata accoglienza agli ospiti e rendere il loro soggiorno a Maglie il più gradevole possibile.

Per il presidente del Circolo Tennis Maglie, Antonio Baglivo: «Ci stimo impegnando con tanta dedizione e passione per garantire la migliore organizzazione possibile di questa prestigiosa manifestazione, con la quale si concluderà per il nostro circolo un anno ricco di eventi. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Comitato Regionale Pugliese e al Consiglio Federale della Federtennis e Padel per la fiducia che ci hanno accordato. Faremo del nostro meglio per ripagare tale fiducia con il massimo impegno, sfruttando l’esperienza accumulata in molti anni di attività».