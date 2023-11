Jannik Sinner parla dopo la vittoria su Holger Rune: “Sentivo un po’ di dolore alla schiena nel secondo set, ma poi è scomparso. È stato un movimento specifico, ma in generale sto bene”. L’azzurro per gestire le emozioni si fa aiutare dal Dott. Ceccarelli. Parla anche Rune (con la sintesi della partita)

Jannik Sinner non solo ha fatto un favore a Novak Djokovic con la sua performance nelle ATP Finals 2023, ma ha anche onorato il tennis con la sua dedizione, sportività e magnifico gioco. L’italiano si è presentato ai media dopo la sua vittoria su Rune, condividendo apertamente le sue emozioni dopo aver raggiunto le semifinali.

Costruire un’eredità richiede massimo impegno, dedizione e professionalità. Sinner incarna tutte queste qualità, lasciando un’impronta indelebile nei cuori degli appassionati nostrani presenti al Pala Alpitour. Nella sua partita contro Holger Rune, ha superato svariati alti e bassi emotivi e tecnici, ottenendo una vittoria che lo proietta in cima al Gruppo Verde e rafforza la sua candidatura al titolo. In conferenza stampa, ha discusso vari argomenti di attualità, incluso il fastidio alla schiena patito nel secondo set e il grande favore reso a Djokovic vincendo la partita, assicurando anche la qualificazione del serbo.

Problemi alla schiena e la dura sfida contro Rune

“Sentivo un po’ di dolore nel secondo set, ma poi è scomparso. È stato un movimento specifico, ma in generale sto bene, non ho mai pensato di dovermi ritirare,” ha ammesso Sinner. “Era fondamentale per me vincere questa partita per confermare tutto ciò che ho fatto bene contro Djokovic. Non avevo mai battuto Holger prima, sapevo che sarebbe stata una grande battaglia. È fantastico essere riuscito a vincere, è un grande giocatore con un ottimo servizio. Questa vittoria è importante per me e so di avere un’ottima opportunità di fare qualcosa di importante sabato. È un privilegio essere in semifinale in questo torneo, soprattutto in Italia. Mi piace sentire una certa pressione, mi sto divertendo e spero solo di continuare a giocare a questo livello,” ha dichiarato Jannik.

Allenamento specifico per migliorare la gestione emozionale in campo

Forse gli appassionati di Formula 1 conoscono il Dottor Riccardo Ceccarelli, un punto di riferimento nella medicina mentale, creatore della metodologia Fórmula Medicina, progettata per migliorare la mentalità di persone con elevate richieste nelle loro professioni, che ha avuto grande successo tra i piloti come Charles Leclerc. Sinner ha rivelato di lavorare con lui da un po’ di tempo, descrivendo il loro approccio.

“È molto diverso dall’avere un allenatore o uno psicologo sportivo, perché in quei casi si mantiene un dialogo con quella persona e si cercano soluzioni. Quello che faccio io è diverso perché lavoriamo su esercizi al computer e calcoliamo le prestazioni della mia mente nel trovare soluzioni ai problemi presentati. La ripetizione mi aiuta ad automatizzare i processi e rende la mia mente più efficiente e funzionale sotto pressione e in situazioni limite. Mi aiuta molto perché mi obbliga a capire il perché delle cose e posso analizzarle in dettaglio. Lavoriamo con questa metodologia da alcuni anni e sento che sta funzionando molto bene, ho notevolmente migliorato l’aspetto mentale,” afferma Jannik Sinner.

Holger Rune ha chiuso la sua prima partecipazione alle ATP Finals con un esito amaro, ma un percorso che potrebbe infondergli fiducia per l’anno prossimo. Anche se la sua competitività con i migliori è stata evidente, non è stata sufficiente per avanzare oltre la fase a gironi, segnando così anche la fine della sua stagione.

La Fine di una Stagione di Alti e Bassi

Holger Rune ha concluso un anno di alti e bassi con la sua partecipazione alle ATP Finals, combattendo fino all’ultimo. Nonostante si sia spinto fino al terzo set contro giocatori del calibro di Novak Djokovic o Jannik Sinner, gli è mancata quella piccola dose di fiducia e freschezza nei momenti cruciali che si acquisisce con le vittorie e l’esperienza. Dopo una seconda metà della stagione deludente, il periodo sulle superfici indoor ha rappresentato una sorta di rinascita per il danese, che, affiancato da Boris Becker, ha ritrovato molte delle sue qualità migliori, in particolare nel servizio e nel gioco in risposta.

Le Riflessioni di Rune e l’Analisi della Sconfitta

Nonostante non sia riuscito a superare la fase a gironi a Torino, Rune ha affrontato la stampa con riflessioni ponderate sul suo quasi primo anno a tempo pieno nel circuito maggiore. Ha parlato della gestione della pressione, dell’apprendimento non sempre lineare e del dolore della sconfitta e dell’eliminazione.

“Sapevo di poter lottare per tornare in gioco, nonostante abbia sempre perso il primo set quando ho giocato contro Jannik. Credo che ci fosse molta pressione su di me in questo match. Sono arrivato vicino, ma non è bastato. Non sono riuscito a sfruttare la mia occasione su una palla break,” ha condiviso Rune, riflettendo sulla sua sconfitta.

Una Sconfitta da Dimenticare e Lezioni per il Futuro

“Sarà interessante vedere chi solleverà il trofeo. Per quanto riguarda me, mi prenderò una pausa e inizierò la mia preparazione per la prossima stagione,” ha dichiarato Rune, pronto a lasciarsi alle spalle la delusione e a guardare avanti.

Bilancio della Stagione 2023

“Ogni giorno cerco di fare del mio meglio. È stata una buona stagione per me. Finire tra i primi otto del mondo è motivo di orgoglio. Penso che avrei potuto fare meglio in molte cose, ma questa è una curva di apprendimento. Il prossimo anno cercherò di imparare dagli errori di quest’anno. Questo è stato, direi, il mio primo anno completo nel circuito ATP,” ha riflettuto Rune, guardando al futuro con ottimismo e determinazione.





Marco Rossi