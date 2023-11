Fantastico Sinner! Batte per la prima volta Rune e con la terza vittoria nel girone è in semifinale come n.1, e qualifica anche Djokovic

Più forte di tutti e di tutto Jannik Sinner in quest’edizione delle ATP Finals, anche di un rivale assai scomodo nella lotta e di qualche probabile fastidio alla schiena. L’azzurro nel terzo match del girone verde sconfigge per la prima volta in carriera Holger Rune, 6-2 5-7 6-4 lo score dopo 2 ore e 32 minuti assai intensi di tennis a tratti stellare, a tratti di sofferenza. Proprio l’andamento della partita, iniziata alla grande e quindi complicatasi maledettamente, certifica ancor più lo status di Campione dell’azzurro, sceso in campo già sicuro di esser già tra i semifinalisti del torneo ma non per questo scarico o col freno a mano tirato. Jannik sta attraversando una fase nuova bellissima della sua vita sportiva (e non solo). Sta consolidando vittoria dopo vittoria nuove splendide certezze. Nuovi riferimenti. Nuovi obiettivi, come quel dito puntato al cielo dopo la vittoria. Un dito. Uno come la posizione del gruppo delle Finals, gruppo durissimo. Una come le vittorie contro Medvedev prima, Djokovic poi, e infine Rune. “Vincere aiuta a vincere” non è solo un vecchio adagio, è una necessità per chi ambisce al massimo e vuole crescere partita dopo partita.

Non ci sono calcoli, la matematica non è roba per tennisti ambiziosi e in ascesa, solo barriere da infrangere e nuovi stimoli per superarsi, partita dopo partita. Questo è che quel che ci lascia e soprattutto cavalca Jannik Sinner da molte settimane, esplodendo proprio nel gran finale di stagione tutta la bellezza, qualità e sostanza di un tennis che sta diventando straordinariamente efficace, continuo e vincente.

È partito come un treno Jannik stasera, chiaro il suo intento: far capire subito a Rune che non c’erano “biscottini” ad attenderlo, ma solo accelerazioni una più forte ed efficace della precedente. Sinner ha tramortito il rivale con una partenza che neanche Bolt alle Olimpiadi… Servizi, diritti, rovesci, chiusure a rete perentorie dopo affondi precisi. Un campionario semi esaustivo di bellezza, praticità e forza tecnica, fisica e mentale. Un set dominato, come indica il 4-0 iniziale, chiuso 6-2. No match, solo un assolo di Jannik, per l’esaltazione del Pala Alpitour. Che forse si era illuso di una vittoria fin troppo facile. Mai però sottovalutare la reazione, la “tigna” tennistica di un giocatore straordinariamente pugnace come Rune, che proprio sulla lotta l’aveva spuntata a Monte Carlo la scorsa primavera, rimontando l’azzurro. E infatti nel secondo set la partita si accende…

Sinner si cava dal buco in un quarto game complicato, il primo del match per lui, salvando una palla break. Quindi non riesce a scappare via verso il successo non trasformando a sua volta una chance sul 2 pari. Rune cresce al servizio, spinge di più, sbaglia di meno, trova una posizione più avanzata e controbatte bene gli affondi di Holger. La partita diventa complessa perché i punti col servizio di Jannik calano, e la risposta del danese più aggressiva. Poi la doccia fredda, improvvisa… nel nono game Jannik si tocca la schiena, e tutti crollano nel film dei suoi tanti infortuni del passato. Non sembra una cosa gravissima, ma la spinta soprattutto col rovescio cala, così anche l’efficacia del diritto a tutta, sparato a velocità inferiore. Il timore si trasforma in paura quando Jannik servendo sul 5-6 incappa in un game pessimo. Errori, uno dopo l’altro, crolla 0-40 e capitola al terzo Set point per Rune, gran lob. Si va al terzo.

Si teme un’altra rimonta, come a Monte Carlo, anche perché Rune ora c’è eccome, ed è bravo a buttarla un po’ anche in caciara, creando quel caos nel quale sguazza meglio di Sinner. O meglio, del Sinner del passato. Il “nuovo “ Jannik ha altra resistenza mentale, anche altra capacità di reagire ai fastidi. Il tennis di Sinner s’impenna di nuovo nel terzo set, ancora non trova tanto dalla battuta ma spinge di più e si procura palle break sia nel terzo che quinto gioco, ma non riesce a scappare al comando. Qua la faccenda poteva complicarsi davvero… ma il “nuovo” Sinner ha altra capacità di reazione alle difficoltà, alle occasioni non trasformate. Non si scompone, anzi, ritrova quella fluidità di movimento, grandi appoggi e scioltezza nella spinta, prima col diritto e poi al servizio. Annulla una palla break delicatissima Jannik servendo sul 3-4, con una seconda palla intelligente, esterna a bassa velocità e carica di effetto, che sorprende il rivale. Scampato il pericolo Sinner alza il livello in risposta sul 4 pari e strappa ben 3 palle break sullo 0-40. Sulla terza, ecco il capolavoro: risponde, si scambia, attacca e vola a rete, dove trova una volée lungo linea fantastica, chiusa con un controllo del corpo in corsa, frenando, esecuzione di una pulizia e bellezza assoluta. È il break che spacca la partita, va a servire e chiude. Alza il dito al cielo, è la n.1 vs. Rune, un’altra prima volta dolcissima.

Una prima volta “totale”, ottenuta brillando e quindi lottando, soffrendo, superando ostacoli e un rivale tostissimo e cresciuto a dismisura. Se la vittoria contro Djokovic di martedì è stata una sorta di laurea, quella di stasera è come aver completato con successo “Master” di qualità, altra certificazione dello status superiore raggiunto da Sinner. Un Master, già… Siamo proprio al torneo che si chiamava dei Maestri. Il maestro è sempre più Jannik. Forte, tosto. Fortissimo.

Vedremo che cosa accadrà nel gruppo rosso domani, chi sarà l’avversario di Sinner. Questo Sinner non deve temere nessuno, solo continuare a cavalcare questo momento straordinario.

Da Torino,

Marco Mazzoni

[4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune



ATP Nitto ATP Finals Jannik Sinner [4] Jannik Sinner [4] 6 5 6 Holger Rune [8] Holger Rune [8] 2 7 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Rune 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 4-0 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Sinner vs Rune

Statistiche 🇮🇹 Sinner 🇩🇰 Rune Aces 11 15 Double Faults 0 3 First Serve (%) 49/84 (58%) 70/109 (64%) 1st Serve Points Won 41/49 (84%) 50/70 (71%) 2nd Serve Points Won 21/35 (60%) 16/39 (41%) Break Points Saved 4/5 (80%) 7/10 (70%) Service Games Played 15 15 Return Rating 138 83 1st Serve Return Points Won 20/70 (29%) 8/49 (16%) 2nd Serve Return Points Won 23/39 (59%) 14/35 (40%) Break Points Converted 3/10 (30%) 1/5 (20%) Return Games Played 15 15 Net Points Won 20/23 (87%) 13/24 (54%) Winners 36 33 Unforced Errors 10 12 Service Points Won 62/84 (74%) 66/109 (61%) Return Points Won 43/109 (39%) 22/84 (26%) Total Points Won 105/193 (54%) 88/193 (46%) Max Speed 211 km/h 215 km/h 1st Serve Average Speed 198 km/h 195 km/h 2nd Serve Average Speed 165 km/h 164 km/h

!DOCTYPE html>