Nadal: “Credo proprio che tornerò a giocare. Non ne ero certo, ma l’evoluzione è positiva”

Rafael Nadal ha sciolto la riserva: tornerà sul tour Pro. Il campionissimo iberico l’ha confermato con una breve dichiarazione rilasciata nel corso di un evento promozionale per la Teknon Tennis Clinic. Riportiamo le sue parole da Eurosport Spagna.

“Fino ad ora non ero affatto sicuro di poter tornare a giocare a tennis, ma ora penso di sì. Le cose sono cambiare in meglio rispetto a qualche settimana fa, ora so che giocherò di nuovo a tennis. Prima non ne ero certo, ma ora, onestamente, sono consapevole che l’evoluzione è positiva. Ultimamente ho fatto grandi passi in avanti. Quando? Non sono ancora pronto a dire dove. Spero di poter dire qualcosa in più molto presto”, ha commentato Rafa.

Nadal non si sbilancia sul livello di gioco che potrà ritrovare, dopo un lunghissimo stop e l’ennesima delicata operazione alla gamba. “Non so a che livello potrò tornare, ma non ho mai perso l’entusiasmo. È un anno che non gioco e per me il più grande successo è tenere viva la speranza di tornare a giocare. Sento che sarà difficile recuperare un tennis di alto livello e so che il dolore non passerà mai, ma se non avessi avuto la speranza di tornare competitivo non avrei fatto il lavoro che ho fatto in questi mesi e tutto lo sforzo che questo comporta dopo una carriera molto lunga. Non vincerò più Slam di Djokovic, di questo sono consapevole, ma mi darò l’opportunità di godermi di nuovo lo stare in campo” conclude Rafa.

Nelle scorse settimane il direttore degli Australian Open Craig Tiley ha affermato con certezza che Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Angelique Kerber e Rafael Nadal saranno al via dell’edizione 2024 dello Slam di Melbourne, un rientro in grande stile per queste quattro stelle. Kerber e Osaka hanno confermato la presenza, Kyrgios si sta allenando per tornare (ma ufficialmente non ha annunciato una data di rientro), mentre da Nadal si attendevano notizie. Ora c’è l’OK al ritorno, non ancora su dove e quando. Vedremo se Tiley ha messo fin troppo le mani avanti oppure davvero Nadal volerà in Australia per tornare in grande stile in uno Slam. Molti ipotizzavano un ritorno di Rafa più “soft”, in tutti i sensi, sull’amata terra battuta, quindi magari a Monte Carlo, uno dei tornei a lui più cari e fortunati. Non resta che attendere la scelta del maiorchino, un rientro nel 2024 sulla terra battuta, oppure se cercherà di anticipare il rientro già ad inizio stagione.

Marco Mazzoni