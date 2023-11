Challenger Danderyd, Kobe, Montevideo, Champaign e Drummondville: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Danderyd (Svezia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Patrik Niklas-Salminen/ Petr Nouzavs Daniel Cukierman/ Joshua Paris

2. Denis Yevseyev vs [8] Brandon Nakashima (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Corentin Moutet vs [Q] Alexander Blockx



Il match deve ancora iniziare

4. Jakub Mensik vs [5] Hamad Medjedovic (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Julian Cash / Bart Stevens vs N.Sriram Balaji / Andre Begemann



Il match deve ancora iniziare

2. Johannes Ingildsen / Eero Vasa vs Mohamed Safwat / Stefanos Sakellaridis



Il match deve ancora iniziare

3. Maximilian Neuchrist / Denis Yevseyev vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Facundo Diaz Acostavs [Q] Pedro Sakamoto

2. Andrea Collarini vs [3] Tomas Barrios Vera



ATP Montevideo Andrea Collarini Andrea Collarini 0 3 Tomas Barrios Vera [3] • Tomas Barrios Vera [3] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Barrios Vera 3-3 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. Facundo Bagnis vs Edoardo Lavagno (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Max Houkes vs Gustavo Heide



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Alvaro Guillen Meza vs Roman Andres Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Mariano Kestelboim / Franco Roncadelli vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Gabriel Roveri Sidney / Adam Taylor



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Champaign (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Martin Dammvs [Alt] Mats Rosenkranz

2. Sebastian Fanselow vs [2] Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

3. John-Patrick Smith / Sem Verbeek vs Ezekiel Clark / Evan Zhu



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Lucas Horve / Oliver Okonkwo vs Hans Hach Verdugo / Luis David Martinez (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mitchell Krueger vs [Q] Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

2. Brandon Holt vs [4] Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

3. Mark Whitehouse / Marcus Willis vs George Goldhoff / Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

4. Mats Rosenkranz / Tennyson Whiting vs Alex Rybakov / Pedro Vives Marcos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kobe (Giappone) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Kobe Yan Bai Yan Bai 3 2 Shintaro Mochizuki [2] Shintaro Mochizuki [2] 6 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Bai 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bai 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [LL] Yan Baivs [2] Shintaro Mochizuki

2. Duje Ajdukovic vs [LL] Rio Noguchi



ATP Kobe Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 6 5 6 Rio Noguchi Rio Noguchi 0 7 3 Vincitore: Ajdukovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Noguchi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Ajdukovic 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Noguchi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Ajdukovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 R. Noguchi 15-0 30-15 4-2 → 4-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 3-2 → 4-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 3-0 → 4-0 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 D. Ajdukovic 15-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Jurij Rodionov vs Yuta Shimizu



ATP Kobe Jurij Rodionov [1] Jurij Rodionov [1] 6 2 6 Yuta Shimizu Yuta Shimizu 1 6 1 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Rodionov 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Shimizu 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-1 → 6-1 J. Rodionov 0-15 df 15-15 30-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Blake Ellis / Calum Puttergill



ATP Kobe Ivan Sabanov / Matej Sabanov [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov [4] 6 6 Blake Ellis / Calum Puttergill Blake Ellis / Calum Puttergill 4 3 Vincitore: Sabanov / Sabanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Ellis / Puttergill 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 B. Ellis / Puttergill 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 5-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Ellis / Puttergill 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

COURT B – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Marc Polmans vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Kobe Marc Polmans [6] Marc Polmans [6] 6 7 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 4 6 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Blancaneaux 0-40 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Polmans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Evan King / Reese Stalder vs Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan



ATP Kobe Evan King / Reese Stalder [1] Evan King / Reese Stalder [1] 2 6 11 Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan 6 3 9 Vincitore: King / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 df 4-3 5-3 6-3 ace 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. King / Stalder 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. King / Stalder 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. King / Stalder 40-40 15-0 15-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 N. Kaliyanda Poonacha / Sharan 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 E. King / Stalder 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Purav Raja / Ramkumar Ramanathan vs Yun seong Chung / Ruben Gonzales



ATP Kobe Purav Raja / Ramkumar Ramanathan Purav Raja / Ramkumar Ramanathan 6 6 9 Yun seong Chung / Ruben Gonzales Yun seong Chung / Ruben Gonzales 7 3 11 Vincitore: Chung / Gonzales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 P. Raja / Ramanathan 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 df 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 P. Raja / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 P. Raja / Ramanathan 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 P. Raja / Ramanathan 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. seong Chung / Gonzales 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Raja / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 Y. seong Chung / Gonzales 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 P. Raja / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Raja / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 Y. seong Chung / Gonzales 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Raja / Ramanathan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. seong Chung / Gonzales 0-15 0-30 df 15-30 30-30 0-1 → 0-2 P. Raja / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

COURT C – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Yun seong Chung vs Jason Jung



ATP Kobe Yun seong Chung Yun seong Chung 0 7 3 1 Jason Jung • Jason Jung 0 6 6 4 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Jung 1-4 Y. seong Chung 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Jung 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. seong Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Jung 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 Y. seong Chung 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 J. Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Jung 40-15 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Y. seong Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 J. Jung 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Y. seong Chung 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Jung 0-15 0-30 15-30 40-30 3-0 → 3-1 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. seong Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] August Holmgren vs [3] Luca Nardi



ATP Kobe August Holmgren August Holmgren 3 6 5 Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 3 7 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Holmgren 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Holmgren 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Holmgren 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Nardi 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 A. Holmgren 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-30 df 3-3 → 3-4 A. Holmgren 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Jason Jung / Tung-Lin Wu vs [2] Andrew Harris / JiSung Nam



ATP Kobe Jason Jung / Tung-Lin Wu Jason Jung / Tung-Lin Wu 4 5 Andrew Harris / JiSung Nam [2] Andrew Harris / JiSung Nam [2] 6 7 Vincitore: Harris / Nam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Harris / Nam 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Jung / Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Harris / Nam 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Jung / Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Harris / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Jung / Wu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Harris / Nam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Jung / Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Harris / Nam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Jung / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Harris / Nam 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Jung / Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Harris / Nam 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Jung / Wu 0-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Harris / Nam 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Jung / Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Harris / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Jung / Wu 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Harris / Nam 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Jung / Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Harris / Nam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Jung / Wu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Drummondville (Canada) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. David Jorda Sanchis/ Luca Wiedenmannvs [3] Andrew Paulson/ Michael Vrbensky

2. Thai-Son Kwiatkowski vs [2] James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Ryan Peniston vs [WC] Dan Martin



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Benjamin Thomas George vs [6] Zizou Bergs (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Dominik Koepfer vs [LL] Olaf Pieczkowski (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Liam Draxl / Giles Hussey vs Scott Duncan / Kelsey Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Aziz Dougaz / Benjamin Lock vs [2] Andre Goransson / Toby Samuel



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt vs Thai-Son Kwiatkowski / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare