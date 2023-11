Il Calendario WTA 2024: Ecco tutti i tornei in programma. Si estende la stagione asiatica. Roma parte il 06 Maggio

Il mondo del tennis femminile si prepara a una stagione 2024 ricca di novità e sfide, con il calendario WTA finalmente rivelato dopo mesi di negoziati e decisioni dell’ultimo minuto. La prossima stagione promette di essere intensa, con l’aggiunta di due settimane di competizione e la presenza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 tra gli ultimi due Grand Slam.

Il calendario WTA 2024 si presenta come una miscela di tradizione e innovazione, con il ritorno di eventi storici e l’introduzione di nuove destinazioni. Questa nuova stagione, estesa di due settimane, promette di mettere alla prova le giocatrici in modi mai visti prima, con una programmazione che alterna ritmi frenetici a momenti di pausa strategica. La WTA si impegna a rafforzare il tennis femminile a livello globale, pur affrontando critiche per la mancanza di eventi minori e le questioni legate ai diritti umani in alcuni paesi ospitanti. Nel complesso, il 2024 si preannuncia come un anno cruciale per il tennis femminile, con sfide e opportunità che potrebbero ridefinire il panorama sportivo.

Una Partenza Australiana e Sorprese nel Primo Trimestre

La stagione inizierà con una tournée australiana che offre molteplici opportunità alle giocatrici. La United Cup segnerà l’inizio dell’azione già dal 29 dicembre, seguita dal ritorno del torneo di Brisbane, categoria 500. Gennaio vedrà poi le tradizionali tappe ad Auckland, Hobart e Adelaida, culminando con l’Open di Australia dal 14 al 28 gennaio. La novità subito dopo il primo Grand Slam è il ritorno del torneo di Linz come WTA 500, l’unico evento su campi duri coperto dell’anno.

Febbraio: Mese di Cambiamenti e Novità

Febbraio è caratterizzato da una serie di cambiamenti significativi. I tornei in Messico cambieranno date e la WTA aprirà spazio a una serie di importanti tornei in Medio Oriente, con eventi a Abu Dhabi, Doha e Dubai. Indian Wells e Miami domineranno marzo, preparando il terreno per la stagione su terra battuta.

La Preoccupante Assenza di Eventi Minori

Un punto critico nel calendario WTA è la marcata assenza di tornei minori, un problema che rende difficile per le giocatrici competere a livello WTA. Prima di Roland Garros, l’unico evento 250 si terrà a Bogotá. La WTA ha tuttavia elevato il torneo di Strasburgo da 250 a 500, posizionandolo la settimana prima di Parigi.

La Stagione sull’Erba e l’Impatto delle Olimpiadi

La stagione sull’erba mantiene la sua struttura tradizionale, con tornei a Berlino e Eastbourne. Dopo Wimbledon, l’attenzione si sposterà rapidamente verso i Giochi Olimpici di Parigi, che coincideranno con il torneo di Washington, categoria 500.

Verso il Finale di Stagione: L’Asia e il Mercato Cinese

Dopo l’US Open, la WTA si concentrerà sull’Asia, con una serie di tornei in Cina e Giappone. La stagione asiatica si è rivelata cruciale, nonostante le polemiche passate relative ai diritti umani. La WTA sembra raddoppiare la sua scommessa sul mercato asiatico, con l’aggiunta di nuove tappe e l’estensione della stagione.

Gennaio

– 1: United Cup, Brisbane (WTA 500), Auckland (WTA 250)

– 7: Adelaide, Hobart (WTA 500)

– 14: Australian Open (Grand Slam)

– 29: Linz (WTA 500), Hua Hin (WTA 250)

Febbraio

– 5: Abu Dhabi (WTA 500)

– 12: Doha (WTA 1000)

– 19: Dubai (WTA 1000)

– 26: San Diego (WTA 500), Austin (WTA 250)

Marzo

– 4: Indian Wells (WTA 1000)

– 18: Miami (WTA 1000)

Aprile

– 1: Charleston (WTA 500), Bogotà (WTA 250)

– 15: Stoccarda (WTA 500)

– 22: Madrid (WTA 1000)

Maggio

– 6: Roma (WTA 1000)

– 20: Strasburgo (WTA 500), Rabat (WTA 250)

– 27: Roland Garros (Grand Slam)

Giugno

– 10: Nottingham, ‘s-Hertogenbosch (WTA 250)

– 17: Berlino, Birmingham (WTA 500)

– 24: Eastbourne, Bad Homburg (WTA 500)

– 1 Luglio: Wimbledon (Grand Slam)

Luglio

– 15: Budapest, Palermo (WTA 250)

– 22: Amburgo, Praga (WTA 250)

– 27: Giochi Olimpici Pairgi 2024

– 29: Washington DC (WTA 500)

Agosto

– 5: Toronto (WTA 1000)

– 12: Cincinnati (WTA 1000)

– 19: Monterrey, Cleveland (WTA 250)

– 26: US Open (Grand Slam)

Settembre

– 9: Guadalajara (WTA 500), Monastir (WTA 250)

– 16: Seoul (WTA 500, superficie dura) Ningbo (WTA 250, superficie dura)

– 23 Beijing (WTA 1000, superficie dura),

Ottobre

– 7: Wuhan (WTA 1000, TBD)

– 14: Zhengzhou (WTA 500), Osaka (WTA 250)

– 21: Tokyo (WTA 500), Guangzhou (WTA 250)

– 28: Hong Kong (WTA 250), Merida, Nanchang (WTA 250)





