ATP Finals 2023 – Torino: Il programma completo di Martedì 14 Novembre 2023. Sinner alle Finals prova a sfatare il tabù Djokovic, ma in quota il serbo è avanti

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella serata di domani. La sfida, valida per il round robin delle ATP Finals, ha un chiaro favorito secondo gli esperti il successo di Novak Djokovic si gioca a 1,45 mentre Sinner oscilla tra 2,58 e 2,77. Si tratta del quarto confronto nel circuito tra i due, con il numero uno al mondo che ha sempre vinto nei precedenti. Questa volta Sinner ha dalla sua il pubblico di casa, che lo spingerà alla ricerca di un’impresa o almeno, alla conquista di un set, possibilità in quota a 1,58.

L’azzurro arriva con sette vittorie consecutive sul campo (con De Minaur a Parigi ha perso per ritiro preventivo), ma Djokovic è in scia positiva da ben diciannove partite. Nel set betting è avanti a 2,11 il 2-0 per Djokovic, che l’ultimo anno perse solo un set nel torneo e quest’anno ha già provveduto con Rune a concedere un parziale, segue il 2-1 a 3,97. La vittoria di Sinner per 2-0 paga 4,71 volte la posta.

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. [6] Stefanos Tsitsipas vs [8] Holger Rune (non prima ore: 14:30)

3. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 18:30)

4. [1] Novak Djokovic vs [4] Jannik Sinner (non prima ore: 21:00)