ATP Finals 2023 – Torino: Le dichiarazioni di Novak Djokovic e Holger Rune. Djokovic “spaccare due racchette? Non incoraggerei nessuno a farlo. Nemmeno me stesso. Non sono contento di averlo fatto” (con i video della prima giornata)

In una serata carica di aspettative, Novak Djokovic ha iniziato il suo percorso nelle ATP Finals 2023 con una vittoria di rilievo contro Holger Rune. Questa vittoria non solo segna un inizio positivo nel torneo per il campione serbo, ma gli garantisce anche il mantenimento della posizione di numero uno del mondo fino al termine della stagione, raggiungendo la storica cifra di 400 settimane in vetta alla classifica ATP.

Nella conferenza stampa post-partita, Djokovic ha espresso la sua soddisfazione: “È incredibile. Significa molto per me. Sapevo che mi bastava una vittoria in questo torneo e volevo che accadesse stasera. Non volevo prolungare l’attesa o complicare l’obiettivo. Sono molto contento di averlo raggiunto. È sempre stato un grande obiettivo per me essere il numero uno al mondo. È, a parte i Grand Slam, quello che conta di più. Concludere l’anno come numero uno in questa fase della mia carriera è qualcosa di impressionante. All’inizio dell’anno non era la mia priorità, che erano più i Grand Slam. Ma questi grandi risultati mi hanno messo in una buona posizione per lottare per il numero uno a fine anno. La vittoria a Parigi è stata importante, quindi ho dato tutto me stesso. Ora tutto ciò che accadrà qui nel torneo è un bonus per me”.

Parlando dei momenti difficili dell’incontro con Rune, Djokovic ha ammesso: “Ci sono stati diversi momenti complicati. È stato molto difficile affrontare Holger, che ha giocato a un livello elevato stasera. È stato molto aggressivo sin dall’inizio, sfruttando ogni opportunità per salire a rete. Ha servito con grande precisione e forza. È stato difficile trovare spazi nel suo gioco. Ho dovuto lavorare sodo e lottare per ottenere la vittoria. Credo sia stata la partita più lunga che abbia mai giocato qui. Sono felice di aver superato questa sfida, perché Holger ha giocato al suo meglio”.

Sul fatto che sia questo il miglior anno della sua carriera, Djokovic risponde con un sorriso: “Uno dei miei migliori anni, sicuramente. Non direi il migliore, ma uno dei migliori. Il fatto di aver vinto tre dei quattro Grand Slam, giocato la finale dell’altro, e che non sia nemmeno il mio miglior anno, è abbastanza divertente (ride). È sicuramente una delle mie migliori stagioni. Ho avuto un paio di anni in cui ho vinto tre dei quattro, nel 2011 e nel 2015, quando ero molto più dominante sul circuito. Ora le circostanze sono molto diverse perché ho giocato solo 10/11 tornei. Ho giocato molto bene, meno degli altri, ma ho raggiunto il mio miglior livello negli eventi giusti. Questo è ciò che conta davvero per me. Per quanto riguarda i Grand Slam, è sicuramente una delle mie migliori stagioni, specialmente negli ultimi mesi. Non ho perso nessun match da Wimbledon”.

Infine, Djokovic ha commentato l’incidente delle racchette rotte: “Alcuni dicono che sia pragmatico perché posso liberare qualsiasi tensione e frustrazione e andare avanti, forse è stato il caso stasera. Non incoraggerei nessuno a farlo. Nemmeno me stesso. Non sono contento di averlo fatto, ma l’ho fatto e devo assumermi la responsabilità. Suppongo che in alcuni casi in passato l’ho fatto e ho iniziato a giocare più liberamente, lasciandomi andare. Ci sono modi diversi, forse più intelligenti, di sfogare la frustrazione rispetto a rompere una racchetta”, ha spiegato Novak con un sorriso.

Nella sfida contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, alle ATP Finals 2023, Holger Rune ha dimostrato ancora una volta il suo alto livello di tennis. Nonostante la sconfitta, il giovane danese ha mostrato molti aspetti positivi nel suo gioco che meritano di essere sottolineati.

– La sua rivalità con Novak Djokovic

Rune, riflettendo sul match, ha condiviso: “È stato un buon incontro. Entrambi abbiamo iniziato bene con il servizio. Sono riuscito a fare un break presto, ma lui me l’ha restituito. Il primo set è stato abbastanza equilibrato. Credo di aver avuto l’opportunità di portarmi sul 3-0 nel secondo set, ma non è successo. Lui è riuscito a recuperare, in un set molto combattuto. Sono riuscito a vincere il secondo set e a rendere il match emozionante. Un’altra grande battaglia con Novak”.

“Abbiamo disputato in passato grandi partite. Purtroppo, oggi non sono riuscito a vincere, ma va bene così. Devo andare avanti, tenere ciò che è positivo e lavorare su ciò che non lo è, allenarmi domani e cercare di migliorare. Credo che abbia giocato a un livello superiore rispetto a Parigi. Sono orgoglioso di questo. Il risultato è stato abbastanza simile, Novak è un giocatore incredibile”.

– La sua reazione ai commenti di Djokovic sulle somiglianze nel gioco

Rune ha risposto: “Non sono completamente d’accordo. Ovviamente è un complimento essere paragonato a lui, ma non credo che giochiamo in modo simile. È bello essere paragonato a uno dei migliori del tennis. Fisicamente mi sono sentito bene. Abbiamo giocato per tre ore e lo sento, ma sono sicuro che anche lui. Ero pronto per continuare, ma non è successo. Ho cercato di gestire la mia energia nel miglior modo possibile, cercando di non sprecarla inutilmente, di restare calmo e giocare il tennis che volevo”.

– La sua collaborazione con Boris Becker e i consigli ricevuti

Rune ha parlato della sua collaborazione con Boris Becker, dicendo: “La nostra collaborazione è molto buona. È stato lì fuori molte volte, questo aiuta. Mi può trasmettere la sua esperienza su come gestire le situazioni in campo e anche fuori. Ho avuto un grande supporto dal mio team. Sono state piccole cose chiave per mantenere la concentrazione al servizio. Il mio primo servizio è importante come quello di Novak. Se non entri con la prima, senti la pressione perché lui risponde sempre molto bene. Erano piccole cose per ricordarmi la mia identità di gioco, di giocare ai miei termini, anche se è difficile contro Novak perché cerca di giocare a modo suo. Era come una battaglia su chi avrebbe imposto il proprio gioco e lui l’ha vinta”.