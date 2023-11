Primo W25 in carriera per Linda Klimovicova. L’annuncio del direttore del torneo Morabito “Altri 3 tornei W25 a Solarino già a marzo”

Primo W25 in carriera per Linda Klimovicova e secondo titolo ITF nel 2023 per la diciannovenne giocatrice ceca, già vincente quest’anno agli W15 di Sharm El-Sheikh. Klimovicova ha battuto la britannica Emilie Lindh 6-3, 6-7, 6-1 chiudendo in oltre due ore la gara. Molla Lindh nel finale, dopo essersi rimessa in gioco nel secondo set. Entrambe le giocatrici provenivano dalle qualificazioni. Nella prima settimana di Solarino, la ventitreenne inglese si era fermata in semifinale contro Dalila Spiteri e questa settimana aveva invece eliminato Giorgia Pedone ai quarti. La tennista ceca aveva battuto Virginia Ferrara. Le tenniste sono state premiate dalla presidente della Archigen Srl, Caterina Maugeri. “Mi congratulo con le giocatrici, è stato un incontro molto intenso. Per quel che riguarda la nostra attività, che è anche un credo nella vita, lo sport e la prevenzione cardiovascolare sono fondamentali e da attenzionare ogni giorno. Voglio ribadire l’importanza di questi due elementi all’interno di un contesto internazionale come quello dell’ITF di Solarino”. Caterina Maugeri è stata nominata “ambasciatrice del torneo” dal tournament director Renato Morabito, il quale, durante la premiazione del singolare Archigen Cup ha annunciato il ritorno dell’ITF W25 a Solarino già dal prossimo marzo. “Saremo di nuovo qui tra quattro mesi, con lo stesso montepremi. Una comunicazione a cui tengo molto considerato manteniamo l’obiettivo di affermarci come organizzazione di tornei W25”.

Archiviata la seconda settimana di manifestazione targata Archigen Cup, l’ITF Solarino continua con la GHV Cup. Le qualificazioni sono cominciate oggi, 12 novembre. Pedone, Bilardo, Pigato, Di Sarra e Moratelli le italiane già nel main draw. La bulgara Isabella Shinikova è la testa di serie con due titoli vinti all’attivo nel 2023. Occhi puntati anche sulla giapponese Ayumi Koshiishi, attualmente tra le quattro giocatrici più prolifiche nel singolare, con cinque titoli ITF W15 conquistati nel 2023. La tennista orientale parte dalle qualificazioni.