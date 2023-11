Challenger Danderyd, Kobe, Montevideo, Champaign e Drummondville: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Danderyd (Svezia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Adrian Oetzbachvs [8] Elmer Moller

2. [1] Billy Harris vs [12] Alexander Blockx



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Maximilian Neuchrist vs [Alt] Petr Nouza



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Maxime Cressy vs Joris De Loore (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Oscar Otte vs [2] Maximilian Marterer (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Marvin Moeller vs Hazem Naw



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Alibek Kachmazov vs [9] Alexis Gautier



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Pierre-Hugues Herbert vs Mika Brunold



Il match deve ancora iniziare

4. Mikhail Kukushkin vs [Alt] Oleksii Krutykh (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – TD Qualificazione – 1° Turno Md,, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Murkel Dellienvs [12] Gerard Campana Lee

2. [1] Santiago Rodriguez Taverna vs [WC] Francisco Llanes



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Joaquin Aguilar Cardozo vs [3] Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Hugo Dellien vs Oriol Roca Batalla (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Camilo Ugo Carabelli vs [2] Federico Coria (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Valentin Vacherot vs Pedro Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Tristan Boyer vs [10] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

3. Felipe Meligeni Alves vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Gastao Elias vs [11] Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Renzo Olivo vs [8] Alvaro Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Champaign (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md,, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Mark Whitehousevs [12] Keegan Smith

2. Murphy Cassone vs [11] Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Oliver Okonkwo vs [Alt] Hunter Heck (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Evgeny Karlovskiy vs Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Stefan Kozlov vs [WC] Karlis Ozolins (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Evan Zhu vs Cooper Williams



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Alexandr Cozbinov vs [7] Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Inaki Montes-De La Torre vs [Alt] Lucas Renard



Il match deve ancora iniziare

4. Nino Serdarusic vs Aidan Mayo (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Gabriel Debru vs [Alt] Mats Rosenkranz



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kobe (Giappone) – TD Qualificazione – 1° Turno Md,, cemento (al coperto)

ATP Kobe Kalin Ivanovski [4] Kalin Ivanovski [4] 5 7 6 James Trotter James Trotter 7 6 4 Vincitore: Ivanovski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Trotter 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 J. Trotter 5-6 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-40* 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* df 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Trotter 15-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Ivanovski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Ivanovski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Trotter 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Trotter 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Ivanovski 0-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Trotter 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Ivanovski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Ivanovski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-30 ace 3-3 → 4-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Ivanovski 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Ivanovski 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Ivanovski 0-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

1. [4] Kalin Ivanovskivs [WC] James Trotter

2. [3] Yasutaka Uchiyama vs Blake Ellis



ATP Kobe Yasutaka Uchiyama [3] Yasutaka Uchiyama [3] 6 7 Blake Ellis Blake Ellis 4 5 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. Ellis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Ellis 15-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Ellis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Ellis 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 1-1 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Dane Sweeny vs Tung-Lin Wu



ATP Kobe Dane Sweeny Dane Sweeny 3 6 Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 6 7 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 T. Wu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Sweeny 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Sweeny 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Sweeny 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Sweeny 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT B – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yan Bai vs Andrew Fenty



ATP Kobe Yan Bai Yan Bai 6 3 4 Andrew Fenty Andrew Fenty 4 6 6 Vincitore: Fenty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Fenty 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Bai 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Fenty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Fenty 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Fenty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Fenty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fenty 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Bai 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Fenty 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Fenty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 Y. Bai 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Fenty 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 Y. Bai 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Fenty 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Fenty 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Y. Bai 0-40 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Fenty 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Fenty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bai 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Fenty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Bai 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fenty 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Yusuke Takahashi vs August Holmgren



ATP Kobe Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 4 4 August Holmgren August Holmgren 6 6 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Holmgren 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Holmgren 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

COURT C – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Rio Noguchi vs [10] Yun seong Chung



ATP Kobe Rio Noguchi Rio Noguchi 1 4 Yun seong Chung [10] Yun seong Chung [10] 6 6 Vincitore: Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-30 30-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. seong Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Noguchi 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. seong Chung 0-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. seong Chung 15-0 30-0 1-5 → 1-6 R. Noguchi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. seong Chung 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. seong Chung 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [2] Giovanni Fonio vs [WC] Shinji Hazawa



ATP Kobe Giovanni Fonio [2] Giovanni Fonio [2] 6 6 6 Shinji Hazawa Shinji Hazawa 3 7 1 Vincitore: Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Fonio 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-0 → 5-0 S. Hazawa 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Fonio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 S. Hazawa 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Fonio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Hazawa 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Hazawa 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Fonio 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Hazawa 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [Alt] Omar Jasika vs Seongchan Hong



ATP Kobe Omar Jasika Omar Jasika 3 1 Seongchan Hong Seongchan Hong 6 6 Vincitore: Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hong 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Hong 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Hong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 S. Hong 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Drummondville (Canada) – TD Qualificazione – 1° Turno Md,, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Olaf Pieczkowskivs [9] Alexander Kotzen

2. [Alt] Nicaise Muamba vs [7] Colin Markes



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Luca Wiedenmann vs [10] Patrick Brady (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Alexis Galarneau vs David Jorda Sanchis (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Juan Carlos Aguilar vs [3] Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Kiranpal Pannu vs [11] Leo Vithoontien



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Giles Hussey vs [8] Filippo Moroni



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Benjamin Thomas George vs [Alt] Junghee You (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Toby Samuel vs Joao Sousa (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Maks Kasnikowski vs [8] Aziz Dougaz (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Charles Broom vs [WC] Justin Boulais (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare