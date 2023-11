Luciano Darderi conquista il torneo challenger di Lima dopo una finale molto combattuta. Secondo challenger conquistato in carriera

In una giornata storica per il tennis italiano, Luciano Darderi ha trionfato nel torneo Challenger di Lima, sconfiggendo in una finale intensa e ricca di colpi di scena l’argentino Mariano Navone, attualmente numero 126 del ranking mondiale. Il risultato finale di 4-6, 6-3, 7-5 è testimonianza della battaglia in campo.

Il match è stato un vero e proprio rollercoaster di emozioni, con Darderi che ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set. La svolta è arrivata nel terzo set, in un momento cruciale del match: sul punteggio di 5 pari, Navone ha commesso un doppio fallo decisivo sulla palla break, regalando a Darderi l’opportunità di servire per il match.

Per l’azzurro, questa vittoria rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera. Dopo aver perso le sue prime due finali Challenger a San Paolo nel 2021 contro Juan Pablo Ficovich e a Buenos Aires nel 2023 contro Thiago Seyboth, Darderi ha conquistato il suo primo titolo a Todi nel 2023 contro Clement Tabur. La vittoria a Lima segna quindi il suo secondo titolo Challenger e dimostra una crescita notevole nelle sue prestazioni.

L’incontro di Lima ha messo in luce non solo la tecnica solida di Darderi, ma anche la sua capacità di mantenere la calma nei momenti critici, una qualità indispensabile per un atleta che ambisce a salire nei ranking del tennis mondiale.