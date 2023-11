Challenger Danderyd, Kobe, Montevideo, Champaign e Drummondville: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

CHALLENGER Danderyd (Svezia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [WC] Patrick Kaukovaltavs [8] Elmer Moller

2. [WC] Ludvig Fredrik Hede vs [9] Alexis Gautier



ATP Danderyd Ludvig Fredrik Hede Ludvig Fredrik Hede 3 3 Alexis Gautier [9] Alexis Gautier [9] 6 6 Vincitore: Gautier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gautier 30-0 3-5 → 3-6 L. Fredrik Hede 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Gautier 0-15 15-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Fredrik Hede 40-40 40-A A-40 40-A A-40 1-4 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

3. [1] Billy Harris vs [WC] Henrik Bladelius



ATP Danderyd Billy Harris [1] Billy Harris [1] 6 7 Henrik Bladelius Henrik Bladelius 1 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-6 → 7-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 H. Bladelius 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Bladelius 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 4-5 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-5 → 3-5 H. Bladelius 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-4 → 2-5 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Bladelius 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Harris 15-15 df 15-40 1-2 → 1-3 H. Bladelius 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Harris 15-0 15-15 1-0 → 1-1 H. Bladelius 15-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Harris 15-0 40-0 5-1 → 6-1 H. Bladelius 0-30 ace 4-1 → 5-1 B. Harris 30-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Bladelius 15-15 15-40 2-1 → 3-1 B. Harris 30-0 40-30 40-40 1-1 → 2-1 H. Bladelius 15-0 30-15 40-30 df 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Maximilian Neuchrist vs [WC] Sebastian Eriksson



ATP Danderyd Maximilian Neuchrist [4] Maximilian Neuchrist [4] 0 6 0 Sebastian Eriksson • Sebastian Eriksson 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Eriksson 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Neuchrist 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Eriksson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Eriksson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Neuchrist 0-15 15-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Eriksson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Neuchrist 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Eriksson 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Neuchrist 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Eriksson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Adrian Andreev vs Adrian Oetzbach



2. [5] Marvin Moeller vs Yaroslav Demin



ATP Danderyd Marvin Moeller [5] Marvin Moeller [5] 6 6 Yaroslav Demin Yaroslav Demin 3 4 Vincitore: Moeller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Demin 15-0 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Moeller 0-15 0-40 30-40 5-3 → 5-4 Y. Demin 30-15 5-2 → 5-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

3. Andrea Guerrieri vs [12] Alexander Blockx



ATP Danderyd Andrea Guerrieri Andrea Guerrieri 5 5 Alexander Blockx [12] Alexander Blockx [12] 7 7 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 A. Guerrieri 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 A. Guerrieri 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Guerrieri 0-15 0-30 5-6 → 5-7 A. Blockx 15-0 30-15 5-5 → 5-6 A. Guerrieri 15-0 4-5 → 5-5 A. Blockx 15-0 4-4 → 4-5 A. Guerrieri 15-0 30-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Blockx 15-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-30 2-3 → 3-3 A. Blockx 30-15 2-2 → 2-3 A. Guerrieri 15-30 df 30-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-30 40-40 ace 1-1 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 30-15 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 30-30 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. [Alt] Petr Nouza vs [11] Remy Bertola



ATP Danderyd Petr Nouza • Petr Nouza 0 5 Remy Bertola [11] Remy Bertola [11] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Nouza 0-15 df 0-30 0-40 5-4 R. Bertola 15-40 0-15 15-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 P. Nouza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Nouza 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Nouza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 R. Bertola 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Nouza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Hazem Naw vs [7] Mohamed Safwat



2. [3] Alibek Kachmazov vs Nikoloz Basilashvili



3. Mika Brunold vs [10] Stefanos Sakellaridis



ATP Danderyd Mika Brunold Mika Brunold 6 6 Stefanos Sakellaridis [10] Stefanos Sakellaridis [10] 0 3 Vincitore: Brunold Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Sakellaridis 15-15 15-40 5-3 → 6-3 M. Brunold 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 S. Sakellaridis 15-0 30-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 M. Brunold 15-0 30-15 ace 2-3 → 3-3 S. Sakellaridis 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Brunold 15-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Sakellaridis 30-0 30-30 1-1 → 1-2 M. Brunold 15-0 ace 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Brunold 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 S. Sakellaridis 0-15 0-40 4-0 → 5-0 M. Brunold 30-0 40-15 3-0 → 4-0 S. Sakellaridis 40-40 40-A 2-0 → 3-0

4. [6] Pierre-Hugues Herbert vs [Alt] Vasil Kirkov



ATP Danderyd Pierre-Hugues Herbert [6] Pierre-Hugues Herbert [6] 6 6 Vasil Kirkov Vasil Kirkov 4 2 Vincitore: Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 V. Kirkov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 P. Herbert 15-0 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 V. Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Kirkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 V. Kirkov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 V. Kirkov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 V. Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Kirkov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Kirkov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Montevideo Valentin Vacherot [5] Valentin Vacherot [5] 40 6 5 Valentino Aliano • Valentino Aliano 40 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Aliano 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-0 V. Vacherot 15-0 30-0 4-0 → 5-0 V. Aliano 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 V. Aliano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 V. Aliano 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 V. Aliano 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 V. Aliano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [5] Valentin Vacherotvs [WC] Valentino Aliano

2. [WC] Federico Aguilar Cardozo vs [11] Max Houkes



3. [4] Tristan Boyer vs [WC] Juan Cruz Blanco Cauterucci



4. [WC] Francisco Llanes vs [7] Eduardo Ribeiro



Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Sakamoto vs [9] Matheus Pucinelli De Almeida



ATP Montevideo Pedro Sakamoto Pedro Sakamoto 15 6 0 Matheus Pucinelli De Almeida [9] • Matheus Pucinelli De Almeida [9] 30 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Pucinelli De Almeida 15-0 40-0 5-1 → 5-2 P. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 5-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 P. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 P. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Pucinelli De Almeida 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [2] Murkel Dellien vs Wilson Leite



3. [1] Santiago Rodriguez Taverna vs Gonzalo Villanueva



4. [3] Renzo Olivo vs Rubin Statham



Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Gastao Elias vs Blaise Bicknell



ATP Montevideo Gastao Elias [6] • Gastao Elias [6] 30 4 Blaise Bicknell Blaise Bicknell 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 B. Bicknell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Bicknell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bicknell 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bicknell 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Elias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Bicknell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Ignacio Buse vs [12] Gerard Campana Lee



3. [Alt] Juan Pablo Paz vs [10] Orlando Luz



4. Adolfo Daniel Vallejo vs [8] Alvaro Guillen Meza



CHALLENGER Champaign (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. Cooper Williamsvs [8] Pedro Vives Marcos

2. [1] Evan Zhu vs [WC] Tyler Bowers



3. [4] Alexandr Cozbinov vs [WC] William Mroz



4. [WC] Mathis Debru vs [7] Alfredo Perez (non prima ore: 22:00)



5. [5] Christian Harrison vs [WC] Oliver Okonkwo



6. [Alt] Hunter Heck vs [10] Ezekiel Clark



1. [2] Gabi Adrian Boitanvs [Alt] Mark Whitehouse

2. [Alt] Jody Maginley vs [12] Keegan Smith



3. [3] Nathan Ponwith vs Murphy Cassone



4. Joshua Sheehy vs [11] Alex Rybakov (non prima ore: 22:00)



5. [6] Inaki Montes-De La Torre vs [Alt] Keenan Mayo



6. [Alt] Lucas Renard vs [9] Yassine Dlimi



CHALLENGER Kobe (Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Kobe James Trotter James Trotter 6 7 Colin Sinclair [9] Colin Sinclair [9] 4 5 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Trotter 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Trotter 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Trotter 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 J. Trotter 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Sinclair 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Trotter 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [WC] James Trottervs [9] Colin Sinclair

2. [3] Yasutaka Uchiyama vs [WC] Rei Sakamoto



ATP Kobe Yasutaka Uchiyama [3] Yasutaka Uchiyama [3] 6 6 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 1 2 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 30-40 5-2 → 6-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Uchiyama 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 R. Sakamoto 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Shinji Hazawa vs [12] Ernesto Escobedo



ATP Kobe Shinji Hazawa • Shinji Hazawa A 5 Ernesto Escobedo [12] Ernesto Escobedo [12] 40 6 Vincitore: Hazawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Hazawa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Hazawa 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Escobedo 0-40 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [2] Giovanni Fonio vs Hiroki Moriya



ATP Kobe Giovanni Fonio [2] Giovanni Fonio [2] 7 6 Hiroki Moriya Hiroki Moriya 5 2 Vincitore: Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Moriya 2-1 G. Fonio 30-0 30-30 1-1 → 2-1 H. Moriya 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Fonio 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Moriya 0-15 0-30 6-5 → 7-5 G. Fonio 30-15 5-5 → 6-5 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

COURT B – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Kalin Ivanovski vs [WC] Ryuki Matsuda



ATP Kobe Kalin Ivanovski [4] Kalin Ivanovski [4] 6 6 6 Ryuki Matsuda Ryuki Matsuda 7 2 2 Vincitore: Ivanovski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 K. Ivanovski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 R. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Ivanovski 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 R. Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Matsuda 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Ivanovski 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Matsuda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 R. Matsuda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Matsuda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Matsuda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Ivanovski 0-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 R. Matsuda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Blake Ellis vs [7] Naoki Nakagawa



ATP Kobe Blake Ellis Blake Ellis 6 6 7 Naoki Nakagawa [7] Naoki Nakagawa [7] 2 7 6 Vincitore: Ellis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Ellis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Nakagawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Ellis 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 N. Nakagawa 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Nakagawa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 B. Ellis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 N. Nakagawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Nakagawa 40-A 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Ellis 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Nakagawa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 B. Ellis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Nakagawa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Philip Sekulic vs Yusuke Takahashi



ATP Kobe Philip Sekulic [1] Philip Sekulic [1] 2 1 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 6 4 Vincitore: Takahashi per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Takahashi 0-15 30-15 2-5 → 2-6 P. Sekulic 30-30 40-40 1-5 → 2-5 Y. Takahashi 15-0 30-30 A-40 1-4 → 1-5 P. Sekulic 15-30 40-30 0-4 → 1-4 Y. Takahashi 30-0 0-3 → 0-4 P. Sekulic 15-30 0-2 → 0-3 Y. Takahashi 15-0 0-1 → 0-2 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

COURT C – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Mathys Erhard vs Rio Noguchi



ATP Kobe Mathys Erhard [6] Mathys Erhard [6] 4 0 Rio Noguchi Rio Noguchi 6 6 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Erhard 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 R. Noguchi 15-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Erhard 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Erhard 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Noguchi 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Erhard 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Erhard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Erhard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Erhard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Erhard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Noguchi 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Sanhui Shin vs [10] Yun seong Chung



ATP Kobe Sanhui Shin Sanhui Shin 3 3 Yun seong Chung [10] Yun seong Chung [10] 6 6 Vincitore: Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Shin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Shin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. seong Chung 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Shin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Shin 15-0 15-15 15-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. seong Chung 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Shin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Y. seong Chung 15-0 30-0 3-4 → 3-5 S. Shin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Shin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. seong Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Shin 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 1-2 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Shin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Andrew Fenty vs [11] Egor Gerasimov



ATP Kobe Andrew Fenty Andrew Fenty 15 6 0 Egor Gerasimov [11] • Egor Gerasimov [11] 0 3 0 Vincitore: Fenty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Gerasimov 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fenty 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Fenty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Fenty 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 E. Gerasimov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Fenty 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Fenty 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

4. [5] Arthur Weber vs Yan Bai



ATP Kobe Arthur Weber [5] Arthur Weber [5] 2 4 Yan Bai Yan Bai 6 6 Vincitore: Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Weber 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Weber 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Y. Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Weber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 Y. Bai 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Weber 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Weber 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Weber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Weber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Y. Bai 40-A 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Weber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Weber 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. August Holmgren vs [8] Omni Kumar



ATP Kobe August Holmgren August Holmgren 6 6 Omni Kumar [8] • Omni Kumar [8] 2 3 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Kumar 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Holmgren 5-2 → 6-2 O. Kumar 15-0 30-15 5-1 → 5-2 A. Holmgren 40-0 4-1 → 5-1 O. Kumar 0-15 15-30 3-1 → 4-1 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 O. Kumar 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 O. Kumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Drummondville (Canada) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Drummondville Benjamin Sigouin Benjamin Sigouin 0 0 Leo Vithoontien [11] Leo Vithoontien [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Benjamin Sigouinvs [11] Leo Vithoontien

2. [4] Olaf Pieczkowski vs Marko Stakusic



3. [1] Giles Hussey vs [WC] Sid Donarski



4. [2] Kai Wehnelt vs [Alt] Nicaise Muamba



5. [Alt] Kelsey Stevenson vs [10] Patrick Brady



6. [Alt] Junghee You vs [12] Ben Jones (non prima ore: 23:00)



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Kiranpal Pannu vs Evan Bynoe



ATP Drummondville Kiranpal Pannu [6] Kiranpal Pannu [6] 0 0 Evan Bynoe Evan Bynoe 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Roko Horvat vs [9] Alexander Kotzen



3. [WC] Eloi Roux vs [8] Filippo Moroni



4. [WC] Kuang Qing Xu vs [7] Colin Markes



5. [3] Luca Wiedenmann vs Trey Hilderbrand



6. [5] Gabriel Decamps vs [WC] Benjamin Thomas George



