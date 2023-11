Luca Nardi trionfa al Challenger di Matsuyama. Per l’azzurro si tratta del quinto challenger in carriera

Luca Nardi ha aggiunto un altro importante trofeo al suo palmarès vincendo il torneo Challenger di Matsuyama, segnando così la quinta vittoria in una finale Challenger nella sua carriera. Questo successo si aggiunge alle sue precedenti vittorie a Forlì, Lugano e Manacor nel 2022, e Porto 2023.

La finale di domenica ha visto Nardi affrontare il giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo, in un match che ha messo alla prova la sua resistenza e capacità di rimonta. Nonostante si sia trovato sotto di un set e di un break (0-3), l’italiano ha mostrato un’incredibile forza mentale e tecnica, ribaltando la situazione in modo spettacolare.

Dopo aver perso il primo set per 3-6, Nardi ha iniziato la sua rimonta nel secondo parziale, vincendolo per 6-4. Questo ha segnato un punto di svolta nella partita, dando all’azzurro la spinta necessaria per prendere il controllo del match. Nel terzo set, Nardi ha continuato a dominare, chiudendo con un convincente 6-2.

La vittoria in questo torneo non è solo un altro trofeo per la sua collezione, ma rappresenta anche un’importante affermazione del suo talento e della sua determinazione nel circuito Challenger che però dovrà migliorare questo spirito nel circuito maggiore.

Con un bilancio ora di cinque finali vinte su sei, Nardi si conferma come uno dei giovani talenti più promettenti del tennis italiano, capace di competere e vincere anche in situazioni di svantaggio.

Con questo successo Nardi si posizione al n.127 ATP avvicinandosi alla top 100 e non lontano dal suo best ranking (116 del mondo).

ATP Matsuyama Taro Daniel [1] Taro Daniel [1] 6 4 2 Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 3 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Nardi 2-5 → 2-6 T. Daniel 2-4 → 2-5 T. Daniel 1-3 L. Nardi 1-2 → 1-3 T. Daniel 1-1 → 1-2 L. Nardi 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 4-5 → 4-6 T. Daniel 3-5 → 4-5 L. Nardi 3-4 → 3-5 T. Daniel 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Daniel 15-0 15-30 15-40 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Daniel 30-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 0-15 0-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Daniel 4-3 → 5-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Marco Rossi