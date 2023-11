WTA 125 Colina: Il Tabellone Principale e di Quali. Sara Errani testa di serie n.4

WTA 125 Colina – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Mayar Sherif vs Julia Riera

Polona Hercog vs Miriam Bulgaru

Fiona Ferro vs Carolina Alves

Maria Lourdes Carle vs (5) Diane Parry

(4) Sara Errani vs Yulia Starodubtsewa

Qualifier vs (WC) Guillermina Naya

Carole Monnet vs Laura Pigossi

(WC) Lucciana Perez Alarcon vs (7) Elizabeth Mandlik

(8) Leolia Jeanjean vs Qualifier

Solana Sierra vs Despina Papamichail

(WC) Daniela Seguel vs Ipek Oz

Qualifier vs (3) Nadia Podoroska

(6) Anna Bondar vs Sara Bejlek

Martina Capurro Taborda vs Qualifier

Jessica Bouzas Maneiro vs (WC) Fernanda Labrana

Panna Udvardy vs (2) Diana Shnaider

(1) Makenna Jonesvs Ekaterine Gorgodze(2) Sada Nahimanavs (WC) Antonia Vergara Rivera(3) Eva Veddervs Amina Anshba(4) Conny Perrinvs (WC) Paloma Goldsmith Weinreich

Center Court – ore 15:00

(2) Sada Nahimana vs Antonia Vergara Rivera Inizio 15:00

(4) Conny Perrin vs Paloma Goldsmith Weinreich Non prima 16:00

Grandstand – ore 15:00

(3) Eva Vedder vs Amina Anshba Inizio 15:00

(1) Makenna Jones vs Ekaterine Gorgodze Non prima 16:00