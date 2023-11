Corsa agli ultimi posti per le NextGen ATP Finals di Jeddah: Nardi e Darderi al momento rincorrono

Le NextGen ATP Finals stanno per prendere il via nella loro nuova sede di Jeddah, dopo le edizioni precedenti disputate tra Milano e Rho. L’Italia, già certa della partecipazione di Flavio Cobolli, si trova ora di fronte a un bivio per quanto riguarda gli ultimi posti disponibili. Luca Nardi e Luciano Darderi sono gli azzurri in lizza per l’ultimo slot, ma entrambi potrebbero trovarsi nella posizione di riserve, nonostante occupino attualmente l’ottavo e il nono posto nella Race.

Questo scenario si profila a seguito della decisione dell’organizzazione di assegnare una wildcard al giocatore giordano Abdullah Shelbayh, che compirà 20 anni il prossimo 16 novembre. Shelbayh, attualmente 211° nel ranking mondiale e 25° nella Race Next Gen (21° escludendo i giocatori che non parteciperanno al torneo), ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni, come quella all’ultimo Moselle Open di Metz.

Questa mossa dell’organizzazione significa che per entrare tra i migliori otto giovani del 2023 bisogna ora occupare almeno il settimo posto, attualmente in mano al francese Arthur Cazaux.

Nel frattempo, Nardi e Darderi sono impegnati in una lotta accesa per cercare di conquistare il posto disponibile. Nardi è virtualmente ottavo nella Race con 478 punti e sta disputando la finale nel Challenger di Matsuyama contro Taro Daniel. Una vittoria lo porterebbe a 503 punti, molto vicino a Cazaux. D’altro canto, anche Darderi ha ancora possibilità di qualificarsi, essendo in semifinale a Lima; una vittoria lo porterebbe a 510 punti.

Nardi, conscio della situazione, ha già pianificato di partecipare al torneo di Kobe, dove è terza testa di serie, mentre Darderi è iscritto a Montevideo. Cazaux, invece, si è ritirato dal torneo di Danderyd, lasciando aperte ulteriori possibilità.

Questa situazione mette in luce la grande competitività e il desiderio di affermazione dei giovani talenti italiani nel circuito. La battaglia per un posto nelle NextGen ATP Finals di Jeddah diventa quindi un appassionante duello, in cui ogni partita può rivelarsi decisiva per il destino di questi promettenti giocatori.

1. 🇪🇸 Carlos Alcaraz, 20 anni – 8,455 punti

2. 🇩🇰 Holger Rune, 20 anni – 3,460 punti

3. 🇺🇸 Ben Shelton, 21 anni – 2,145 punti

4. 🇮🇹 Lorenzo Musetti, 21 anni – 1,470 punti (Sofia: Sconfitto da J.Draper nei R16)

5. 🇫🇷 Arthur Fils, 19 anni – 1,158 punti

6. 🇫🇷 Luca Van Assche, 19 anni – 676 punti (Metz: Sconfitto da P.Herbert nei QF, +34 punti)

7. 🇨🇭 Dominic Stricker, 21 anni – 673 punti

8. 🇮🇹 Flavio Cobolli, 21 anni – 619 punti (Helsinki: Sconfitto da J.Mensik nei R32)

—-Qualificati——

9. 🇷🇸 Hamad Medjedovic, 20 anni – 575 punti (Sofia: Sconfitto da C.O’Connell nei R32)

10. 🇺🇸 Alex Michelsen, 19 anni – 565 punti (Knoxville: Ha sconfitto N.Basavareddy e avanzato alle SF, +24 punti)

11. 🇫🇷 Arthur Cazaux, 21 anni – 508 punti (Metz: Sconfitto da P.Herbert nei R32)

12. 🇮🇹 Luca Nardi, 20 anni – 478 punti (Matsuyama: Ha sconfitto G.Blancaneaux e avanzato alla F, +50 punti)

13. 🇮🇹 Luciano Darderi, 21 anni – 465 punti (Lima: Ha sconfitto J.Varillas e avanzato alle SF)





Marco Rossi