Jannik Sinner prima del debuto alle Finals: “cercherò di sfruttare anche l’energia del pubblico. Ci sarà da divertirsi e sono curioso di scoprire ciò di cui sono capace”

Queste le dichiarazioni di Jannik Sinner prima del suo debutto domani alle ATP Finals: “E’ un grande evento, si goca in Italia e sono italiano. Ma ci arrivo con una buona condizione mentale, ho giocato bene le ultime settimane indoor e cercherò di sfruttare anche l’energia del pubblico. Ci sarà da divertirsi e sono curioso di scoprire ciò di cui sono capace, sono giovane, ma sono qui proprio per costruire quella strada. Con il mio team cerchiamo tutti di fare del nostro meglio per trovare le soluzioni migliori”.

“Sono molto contento di essre qui, è la prima volta che mi qualifico ufficialmente per le Atp Finals e sono contento di essere qui con tutti questi miei colleghi. E’ bello svolgere queste attività extra campo, ma alla fine è stata una preparazione come tutte le altre, ovvio con un pizzico in più di tensione, ma sono soddisfattto”.

In giornata, al n.4 del mondo era stato recapitato via social media l’in bocca al lupo fattogli dai Carota Boys, gruppo di tifosi azzurro che non manca di seguirne le vicende e che già in più di un’occasione ha fatto la sua apparizione sulle tribune di qualche stadio: “Sono più famosi loro di quanto lo sia io (i Carota Boys, Ndr), non li conosco ancora così bene, so come si chiamano ma mi confondo ancora. Hanno dei costumi molto buffi, ma è bello avere un fan club così dedicato. L’ho visto crescere, e mi hanno inviato il loro in bocca al lupo non solo per questo torneo ma anche per il futuro e di questo li ringrazio”.

“Come abbiamo detto ci sono i migliori qui e sono contento di esserci anche io. E’ strano perché è un torneo dove puoi anche perdere una partita ma restare in corsa per la vittoria finale. Vedremo come andrà giorno dopo giorno, sono felice di poter affrontare questi tre rivali, e sarà una motivazione in più per me cercare di trovare una soluzione per ogni partita. Vedremo domani, sarà l’ultimo giorno di allenamento e poi si scenderà in campo”.