Sinner e Rublev: Un Allenamento di Alto Livello al Pala Alpitour. Allenamento anche per Djokovic e Alcaraz (Video)

In una giornata caratterizzata da un’atmosfera elettrizzante, il Pala Alpitour è stato teatro di un allenamento di tennis, protagonista il nostro Jannik Sinner e la stella russa Andrey Rublev. Alla vigilia del loro debutto alle ATP Finals, il numero 4 e 5 del mondo si sono dati appuntamento per una sessione di allenamento che ha saputo catturare l’attenzione dei fan del tennis.

L’allenamento, che ha avuto una durata complessiva di due ore, è iniziato con una fase di riscaldamento di un’ora, seguita da un’ora di esercizi più intensi. Sinner e Rublev, accompagnati dai rispettivi team, hanno mostrato fin da subito una concentrazione immutabile, nonostante i lavori di rifinitura in corso intorno a loro.

I primi scambi e gli esercizi controllati hanno dato il via alla sessione sul campo del foyer dell’arena torinese. Con un’escalation graduale nell’intensità, i due atleti hanno alternato servizi, scambi a ritmi sostenuti, risposte precise e qualche volée, sotto gli occhi attenti dei loro staff.

La parte successiva dell’allenamento ha visto Sinner e Rublev trasferirsi sul Centrale, appena liberato da Medvedev e Rune. Qui, sono stati accolti dal caloroso applauso di un centinaio di giovani fan, un chiaro segno dell’entusiasmo e dell’attesa nei confronti di Sinner, il numero 1 italiano.

Sotto la supervisione dei loro allenatori, tra cui coach Vagnozzi e Cahill per Sinner, i due hanno proseguito con un lavoro meticoloso e mirato. La sessione si è focalizzata sull’affinamento della tecnica, con particolare attenzione alle diagonali di rovescio e agli intensi dritti, mostrando la fluidità di Sinner e l’accelerazione di Rublev nei colpi.

L’allenamento si è concluso con la simulazione di un set, evidenziando l’efficacia di Sinner in risposta e la reazione di Rublev a qualche passante dell’italiano. l’allenamento si è chiuso in un clima sereno, con i giocatori che hanno condiviso sorrisi e gesti di intesa, oltre a lanciare palline in tribuna per la gioia dei bambini presenti.

Le ATP Finals, quindi, offrono ai migliori tennisti del mondo l’opportunità di conoscersi meglio e allenarsi insieme, una circostanza che non è comune durante la stagione regolare. Un esempio di ciò è stato vedere Carlos Alcaraz e Novak Djokovic condividere il campo, che con scambi virtuosi e punti con una certa intensità competitiva si sono allenati insieme. Lo spagnolo e il serbo mirano a conquistare questo ultimo torneo dell’anno e si stanno preparando con dedizione, deliziando tutti coloro che hanno la possibilità di assistere ai loro allenamenti.







Marco Rossi